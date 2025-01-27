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Помогите найти красавчика Лаки!

Помогите найти красавчика Лаки!

Хозяева разыскивают хаски по кличке Лаки. Он пропал в конце декабря из деревни Тросна (Щекино, Тульская область). Лаки 5 лет, хромает на переднюю левую лапу - совсем недавно ему делали операцию. Был в ошейнике.

Возможно кто-то приютил песика и не видел постов о его розыске. Хозяин переживает, ищет и ждёт его возвращения.

Убедительная просьба, кто увидит собаку, сообщите по телефонам ниже, и по возможности придержите Лаки, хозяин сразу приедет и заберёт его. Вознаграждение гарантируется.

+7 920 766-99-49 Мангаслав
+7 910 948-19-75 Анастасия

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Собаку выкинули с 5 этажа на платной передержке: Лаки восстановился и ищет дом
Собаку выкинули с 5 этажа на платной передержке: Лаки восстановился и ищет дом
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