Помогите найти красавчика Лаки!

Хозяева разыскивают хаски по кличке Лаки. Он пропал в конце декабря из деревни Тросна (Щекино, Тульская область). Лаки 5 лет, хромает на переднюю левую лапу - совсем недавно ему делали операцию. Был в ошейнике.

Возможно кто-то приютил песика и не видел постов о его розыске. Хозяин переживает, ищет и ждёт его возвращения.

Убедительная просьба, кто увидит собаку, сообщите по телефонам ниже, и по возможности придержите Лаки, хозяин сразу приедет и заберёт его. Вознаграждение гарантируется.

+7 920 766-99-49 Мангаслав

+7 910 948-19-75 Анастасия