31 января в манеже «Арсенал» выступит ХOLIDAYBOY.



Встречайте масштабный концерт «Xolidayboy». Вас ждёт невероятное шоу, со световыми эффектами, с полным Live ban» и живым звуком. Споем все хиты и новые песни. Уникальный стиль, сногсшибательная харизма, и яркая подача — лишь малая часть притягательности неповторимых шоу



Стоимость: от 2500 руб.