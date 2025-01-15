ХOLIDAYBOY
31 января в манеже «Арсенал» выступит ХOLIDAYBOY.
Встречайте масштабный концерт «Xolidayboy». Вас ждёт невероятное шоу, со световыми эффектами, с полным Live ban» и живым звуком. Споем все хиты и новые песни. Уникальный стиль, сногсшибательная харизма, и яркая подача — лишь малая часть притягательности неповторимых шоу
Стоимость: от 2500 руб.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
31 января 2025, пятница
20:00
6 июля - 8 февраля 2024
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