Цены на продукты, пенсии и пособия: какие законы вступают в силу в феврале

Индексация пособий и пенсий

С 1 февраля на уровень фактической инфляции – на 9,5% – будет проиндексировано более 40 выплат и пособий: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам и многие другие.

Так, максимальный размер пособия по беременности и родам с 1 февраля составит 793,5 тыс. рублей за 140-дневный отпуск при неосложненных родах и одном ребенке. Сумма зависит от среднего заработка женщины за два года.

Единовременное пособие по рождению ребенка с 24 604 рублей увеличится до 26 900 рублей. Столько же получат усыновители. При усыновлении братьев и сестер или ребенка с инвалидностью выплатят 201 720 рублей.

На уровень фактической инфляции проиндексируют материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 266,95 рубля. На второго ребенка, если не получен сертификат на первого, с 1 февраля он составит 912,2 тысячи рублей. Если сертификат ранее был получен, то при рождении второго малыша семья получит проиндексированную доплату. Если капитал уже частично потрачен, оставшуюся сумму проиндексируют на те же 9,5%.

В начале прошлого года пенсии увеличились на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2024 год. Фактически же к концу года она составила 9,52%. В связи с этим с 1 февраля пенсии доиндексируют до этого показателя, то есть еще на 2,22%.

Конфискованное имущество отдадут регионам

С 5 февраля конфискованное имущество, использовавшееся при совершении админист­ративного правонарушения, будет передаваться в собственность регионов. Перечень имущества, подлежащего передаче, утвердило Правительство РФ. В него вошли: бытовая химия, продовольствие, сельхозпродукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, лекарства и мебель. Изъятое имущество субъекты могут использовать в том числе для оказания помощи населению.

Выдворение мигрантов

С 5 февраля полиция получит полномочия принимать решения о выдворении мигрантов. Ранее для этого необходимо было постановление суда. Тех, кто подпадает под режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Его будет вести МВД. Исключение из этого списка возможно, если мигрант покинул Россию, легализовался или решение о включении в реестр признано незаконным.

С февраля в КоАП добавлена ответственность за оказание иностранцу, включенному в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещено, – жилплощади, транспорта и прочего. Согласно ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф: для граждан – от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 35 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 400 до 500 тыс. руб.

Попавшие в список высылаемых не смогут заключать брак, регистрировать бизнес, покупать недвижимость и машины, получать водительские права и пользоваться ими, открывать счета в банке и переводить деньги. Также они не смогут выезжать за пределы региона или муниципалитета.

Поддержка креатива

С 5 февраля креативная индустрия станет отдельным сектором экономики. Организации, ИП и самозанятые, включенные в единый реестр субъектов креативных индустрий, смогут получить финансовую, имущественную, информационную, образовательную и иную помощь. Деятельность может быть основана на историко-культурном наследии, объектах интеллектуальной собственности, СМИ, рекламе, прикладном творчестве. Курировать развитие новой сферы будет Министерство экономического развития РФ.

Наставники для трудных подростков

В России создадут институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий закон вступает в силу 5 февраля. Минпросвещения России создаст реестр наставников, которые прошли специальную подготовку. Работать с трудными подростками смогут как индивидуальные наставники, так и волонтеры благотворительных и добровольческих организаций. Назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или опекуна.



Цены на продукты

Прогнозируемый уровень инфляции в первом полугодии составит 9-10%. А значит, цены продолжат рост. Предполагается, что в феврале цены прибавят в среднем 1,5-2%. Из-за фактора сезонности подорожают овощи и фрукты, из-за снижения поставок из Бразилии – сахар. Плохой урожай зерновых подталкивает оптовиков поднимать цены, а значит, стоит ожидать подорожания хлеба (на 9-10%) и круп. Повышение акциза приведет к удорожанию сладких напитков на 5-10%. Ожидается рост на 8-15% цен и на кондитерские изделия, растительное масло и яйца. Скорректируется в сторону увеличения стоимость свинины и говядины – примерно на 10 и 12%.

Также эксперты ожидают рост примерно на 12% цен на упаковки. Прогнозируется стремление вверх цен на топливо, а это спровоцирует увеличение расходов на логистику. Подорожание упаковки и топлива может стать обоснованной причиной для повышения цен на молочные продукты (на 12-15%).

А вот благодаря нулевой ставке на ввоз картофеля, моркови и яблок цены на них могут остаться неизменными до середины лета.

По мнению экспертов, причиной роста цен является ограниченное предложение на фоне нехватки собственных мощностей для производства достаточного объема этих продуктов.