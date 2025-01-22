Тулячка пишет потрясающе красивые женские портреты

Фото Алексея Пирязева.

Женщины на них прекрасные, манящие, волшебные… Художница признается: женщины — это самое красивое, что есть за земле. О деле своей жизни, живописи и красоте Анастасия рассказала Myslo.

Анастасия Киселева рисует уже 17 лет. В дет­стве занималась художественной гимнастикой, но рисовала всегда и везде.

— Все задние тетрадные лист­ки были изрисованы портретами одноклассников, — вспоминает художница. — С тех пор портреты я обожаю больше всего.

Анастасия получила экономическое образование и работала бухгалтером в фирме, продающей автозапчасти. Мама всегда хотела, чтобы у дочки в руках была серьезная профессия с окладом и спокойным завтрашним днем.

Сама же Настя мечтала о творчестве. Как послушная дочка окончила РГГУ, но все это время рисовала — это было огромной частью ее жизни.

— У меня нет художественного образования. Раньше мне было очень стыдно говорить об этом, сейчас уже нет. Сначала рисовала пастелью, карандашами, углем… Но, на мой взгляд, это несерьезно. Мне захотелось научиться масляной живописи — это уже высший уровень. Именно маслом создаются шедевры.

Я стала брать частные уроки у замечательной художницы Зинаиды Кочубей. Она была моим первым учителем, мастером, который не позволял мне сдаваться.

Я пришла к ней с картиной моего любимого Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и сказала: «Мне надо научиться рисовать вот так». Она посмеялась: мол, похоже, кто-то очень смелый пришел в ее жизнь. И сказала, что начинать нужно с азов. Мы с Зинаидой Васильевной освоили полную программу. А с художником Алексеем Троицким изучили, как рисовать человека. Потом я все же поступила в Заочный народный университет искусств, правда, хватило меня всего на два курса. Но этого оказалось достаточно, чтобы меня приняли в Союз русских художников, — это было моей мечтой.



Анастасия собрала все свои накопления и сняла помещение под мастерскую. Сейчас здесь творит не только сама Настя, но и ее ученики.

Впервые писать под заказ художница начала, когда была в декрете с первым сыном.

— Видимо, каждый художник проходит этот путь, когда очень важно почувствовать, что ты кому-то нужен в мире творчества и ищешь себе заказы. Сейчас мне это уже не нужно — я пишу для себя.

Картины Анастасии написаны в основном масляными красками. Но дополнительно девушка использует стеклянную крошку, эпоксидную смолу, золотую поталь — все это очень модно в современной живописи.

— Мне нравится, когда в картинах есть нотка древности, чего-то большого, мощного. И в то же время — современная легкость. Современное искусство в основном сейчас работает на восприятие. Если во времена Леонардо да Винчи это было мастерство, тонкость письма, то сейчас искусство базируется на свете, на впечатлении. Я не знаю, что я хочу сказать своим творчеством. Но вот вы зашли ко мне в мастерскую, увидели картины, ахнули — вот ради этих эмоций людей я и пишу.

Большую часть творчества Анастасии Киселевой составляют женские портреты, особенное внимание художница уделяет глазам.

— Я считаю, что женщины — это самое красивое, что есть на нашей планете Земля, — говорит художница. — Я их очень люблю, женщины — это мое состояние в картинах. Практически все образы — из головы, это мои фантазии. Есть два моих любимых художника, которые меня вдохновляют. И в моем творчестве есть часть от насмотренности на их картины. Это наш современник, питерский художник Николай Блохин и итальянская художница Роберта Кони.



«Плутон». Любимая работа Анастасии Киселевой. Фото из архива художницы.

Когда накатывает вдохновение, ты не можешь ни есть, ни пить, ни спать… Ты бежишь в мастерскую — скорее писать! Если вдруг нет холста — закрашиваешь старый. Пока не выплеснешь эмоции — не успокоишься. Если вдохновение мощное, бьет ключом и от него никуда не деться, то картину можно закончить за два дня.

Со своими картинами Анастасия приняла участие в нескольких выставках.

— Самая значимая для меня выставка прошла в здании Императорского общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге. А еще мои картины побывали в Московском Доме художника на выставке «Российская премия искусств». Премию не получила, зато удовольствия — море! В Туле выставлялась в атриуме пространства «Искра» и в арт-резиденции «Родина».

Ну, а сейчас к своим первым выставкам уже готовятся ученики Анастасии.

— Первой моей ученицей была девочка Стефания, дочка моей подруги. Стеша по сей день ходит ко мне на занятия, мы готовимся к ее персональной выставке в «Искре». Она уже пишет авторские картины, которые покупают! Обучать детей живописи очень энергозатратно, но я получаю от этого большое удовольствие.

Свои картины Анастасия Киселева подписывает: Chist.

— Моя девичья фамилия Чистова, и я таким образом отдаю дань своей семье, своему папе. Он всегда хотел стать художником, дизайнером, но не срослось.