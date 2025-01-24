6 лучших комментариев: 17 января - 24 января

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Школьники могут начать изучать песни SHAMAN'а и Газманова с сентября
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Где можно будет чипировать собак в Тульской области
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Диарея и химический ожог: в РАН рассказали, с какими рисками столкнутся туристы на Черном море
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Госавтоинспекция призывает туляков сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах
Лучший комментатор недели - ...