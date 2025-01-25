Погода в Туле 26 января: до + 2 градусов и небольшой дождь

Нас ждет еще один пасмурный зимний день.

Температура воздуха утром, днем и ночью будет примерно одинаковой - от +1 до +3 градусов. Синоптики прогнозируют весь день дождь.

Давление 746 мм рт. ст., влажность воздуха 91%. Ветер юго-западный, 4-4,5 м/с.

Магнитное поле неустойчивое.