Погода в Туле 26 января: до + 2 градусов и небольшой дождь

Температура воздуха утром, днем и ночью будет примерно одинаковой - от +1 до +3 градусов. Синоптики прогнозируют весь день дождь.
Давление 746 мм рт. ст., влажность воздуха 91%. Ветер юго-западный, 4-4,5 м/с.
Магнитное поле неустойчивое.
Нас ждет еще один пасмурный зимний день.
Температура воздуха утром, днем и ночью будет примерно одинаковой - от +1 до +3 градусов. Синоптики прогнозируют весь день дождь.
Давление 746 мм рт. ст., влажность воздуха 91%. Ветер юго-западный, 4-4,5 м/с.
Магнитное поле неустойчивое.
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