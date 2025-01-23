Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Стивен Содерберг

Актеры: Люси Лю, Джулия Фокс, Крис Салливан, Дэниел Дэниелсон, Лукас Папаэлиас, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Эдди Мадей, Джаред Уайзман

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.