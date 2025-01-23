Присутствие
Премьера:
23.01.2025
Режиссер:
Стивен Содерберг
Актеры:
Люси Лю, Джулия Фокс, Крис Салливан, Дэниел Дэниелсон, Лукас Папаэлиас, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Эдди Мадей, Джаред Уайзман
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.
Сегодня
|
12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
|
12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
25 января, суббота
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
26 января, воскресенье
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
27 января, понедельник
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
28 января, вторник
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
29 января, среда
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Алмаз Синема
30 января, четверг
|
00:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:25
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:25
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
25 января, суббота
|Алмаз Синема
|
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
26 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
27 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
28 января, вторник
|Алмаз Синема
|
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
29 января, среда
|Алмаз Синема
|
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
30 января, четверг
|Алмаз Синема
|
00:05
16 - 24 января
29 января, среда 00:00
28 января, вторник 00:00
28 января, вторник 00:00
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