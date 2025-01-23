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Присутствие

Присутствие

Премьера:
23.01.2025
 
Режиссер:
Стивен Содерберг
  
Актеры:
Люси Лю, Джулия Фокс, Крис Салливан, Дэниел Дэниелсон, Лукас Папаэлиас, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Эдди Мадей, Джаред Уайзман
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.

Сегодня
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
25 января, суббота
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
26 января, воскресенье
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
27 января, понедельник
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
28 января, вторник
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
29 января, среда
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Алмаз Синема
30 января, четверг
00:05
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Четыре четверти
16 - 24 января
Иллизиум (Новомосковск)
Лотерея
29 января, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал. Проклятие мертвых
28 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 1 февраля 2024
Майский
Елки-11
11 декабря - 29 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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