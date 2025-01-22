Как развить мышцы, влияющие на секс, удовольствие и качество жизни

Чтоб оргазм был, а недержание — нет.

По данным исследователей, к 40 годам около 40% женщин страдают дисфункцией тазового дна. Но патология встречается и у молодых женщин. Как от нее избавиться?

Тазовое дно, или диафрагма таза, похоже на гамак, в котором уютно лежат и нормально функционируют мочевой пузырь, прямая кишка, матка и влагалище. То есть это комок из скелетных мышц, фасции, связок и тазовых нервов. Если дно слабое, то органы малого таза работают в экстремальных условиях. И тут возможно всякое.

Симптомы нарушения функции тазового дна со стороны половой системы разнообразны:

снижение чувствительно­сти и сухость слизистой влагалища. К этому приводит опущение стенок влагалища. А еще может быть ощущение инородного тела в области промежности, непроизвольное попадание и выход воздуха из влагалища во время полового акта;

трудности в достижении оргазма. Во время оргазма происходит сокращение мышц тазового дна. Если сила этих мышц недостаточна, вы не почувствуете ничего;

боль во время полового акта. При дисфункции мышцы тазового дна могут находиться в гипертонусе, иметь точки повышенной чувствительности.

Одно из самых известных проявлений слабости мышц тазового дна — недержание мочи. Чихнули — и трусы намокли. Да, можно обойтись прокладками. Но еще ведь мучает частое и/или затрудненное мочеиспускание, продолжительное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. И с кишечником тоже проблемы: запоры, ложные позывы к дефекации, недер­жание газов или стула, неполное опорожнение кишечника.

Да и отражение в зеркале вас будет напрягать — сколько ни качай пресс, а низ живота выпирает и не подтягивается. И эти противные постоянные тянущие боли внизу живота…

Если ничего не делать и ждать, что само пройдет, то можно дождаться, что вы не сможете удерживать совсем мочу, кал и газы. А органы малого таза (матка, влагалище, прямая кишка) со временем могут даже выпадать из тела. Представили этот ужас?

Причин развития дисфункции тазового дна много:

беременность и роды. Размер матки беременной женщины увеличивается в 5-6 раз, а вес органа — в 25 раз, оказывая избыточное давление на мышцы тазового дна. Кроме того, мышцы, связки, фасции таза являются частью родового канала. Мышцы растягиваются в три раза, чтобы позволить ребенку родиться. После такого растяжения им сложнее выполнять свои функции, особенно если роды стремительные, были разрывы промежности, роды частые, беременность многоплодная или крупный плод;

повышение внутрибрюшного давления (хронический запор, хронический кашель, избыточная масса тела и пр.);

дефицит эстрогенов (постменопауза, удаление яичников и пр.);

нарушение иннервации мышц тазового дна (при пороках развития или травматических повреждениях позвоночника и спинного мозга);

механические травмы мышечно-связочного аппарата таза, обусловленные хирургическими вмешательствами при гинекологической патологии (удаление матки без надлежащей фиксации связок — фактор риска);

резкое снижение массы тела;

наследственность;

саркопения (атрофия тканей);

малоподвижный образ жизни и/или интенсивная, неадекватная физическая нагрузка.

Принято считать, что дисфункция тазового дна наиболее характерна для женщин пожилого возраста. Отчасти это так. Если женщина не принимает гормонозаместительную терапию, не занимается физкультурой, не следит за своим весом, то с большой вероятностью у нее будут проблемы.

Но согласно данным российских исследований, начальные проявления дисфункции тазового дна обнаруживают сейчас у женщин репродуктивного возраста: у 65% больных пролапс (выпадение) половых органов формируется в 30-45 лет, у 19% — до 30 лет, только у 17% — после 50 лет.

Акушер-гинеколог клинико-консультативного отдела клинико-диагностического центра ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Ирина Григорьевна Демушкина:

Ирина Демушкина — За последние 10 лет количество пациенток с проблемами опущения органов малого таза, в том числе влагалища, выросло в разы. И если раньше с таким запросом обращались в основном женщины пожилого возраста, то сейчас — среднего и молодого. Основная жалоба — подтекание мочи при кашле, чихании, интимной близости. Некоторым приходится даже работу менять, если она связана с коммуникациями с людьми. Патология мышц тазового дна сильно ухудшает качество жизни женщины.



Для профилактики нужно с детства следить за работой кишечника, его регулярным опорожнением, не поднимать тяжести (3 кг — это максимум, что может поднимать девушка, женщина), в фитнесе не увлекаться тяжелыми весами, особенно если вы в группе риска, в том числе по наследственному фактору. И делать упражнение Кегеля.

Если же процесс зашел далеко, есть выпадение органов, то в этом случае поможет операция.

Хорошо развитые мышцы тазового дна — ключ к сексуальному удовольствию. Их объем и тонус влияют на степень смыкания половой щели и, соответственно, силу возбуждения и оргазм. Слабые мышцы во время интимного акта не обеспечивают плотное прилегание половых органов партнеров. И в результате не только женщина ничего не чувствует, но и мужчина.

Все вышеперечисленное может привести (и приводит!) к снижению самооценки, повышенной тревожности и депрессии. Что делать? Для начала найти хорошего врача. Ну и тренера, причем лучше заниматься йогой.

Чего точно делать не надо:

качать мышцы тазового дна при боли, дискомфорте или тяжести в промежности, при затрудненном или болезненном мочеиспускании, болезненных или затрудненных половых контактах;

делать большое количество сокращений мышц. Их легко перетренировать, на что они реагируют спазмом и болью. Не держите мышцы напряженными более 10 секунд. Для наибольшей эффективности упражнения нужно выполнять ежедневно, по 2-3 подхода в день;

использовать без рекомендации врача тренажеры для мышц тазового дна.

Тазовое дно — основа всех движений, хорошей осанки, стройности, грации движений, стабильного равновесия и гармоничной координации. Татьяна Попова, основатель и руководитель «Центра ментального фитнеса»:

Татьяна Попова — Для меня красота — синоним здоровья. Но есть нюанс. Если в гонке за «стандартами красоты» теряется здоровье, то кому нужна такая красота?! Например, некоторые девочки думают, что вес в 45 кг и кубики на прессе откроют им дорогу к счастью и красоте. На самом деле, для женского здоровья, для регулярных безболезненных месячных женщине нужен определенный процент жира в организме. А женский живот должен быть сильным, но не жестким! И для нашего здоровья нужны не кубики прямой мышцы живота, а хорошо развитые глубокие мышцы корпуса: поперечная мышца живота, квадратная мышца поясницы, пояснично-подвздошная мышца, глубокие ротаторы бедра и — да! — мышцы тазового дна!

Основная проблема с тазовым дном начинается тогда, когда слабеет связочный аппарат. Если мышцы тазового дна оказались не готовы держать органы, они начинают опускаться вниз. И вместо небольших проблем получаются большие. Кстати, болезненные месячные, их отсутствие, ПМС, эндометриоз, спайки, кисты, миомы, эрозии также могут являться косвенными признаками дисфункции мышц тазового дна.

Гинекологи говорят, что пролапсы тазовых органов 3-4-й степени требуют хирургического вмешательства. И эти операции сейчас делают вполне успешно. Но есть одно но… Даже после успешной операции возможны рецидивы, если вы не устраните причины, которые привели к ней.

Если мышцы стали слабыми, то их надо закачать — такой вывод делают практически все. Вроде логично. Но жизнь показывает: популярные упражнения Кегеля помогают не всем и не всегда. На просторах интернета и на занятиях по женскому здоровью вы можете слышать рекомендации: «Сократите мышцы влагалища». Сразу хочу сказать, что это невозможно!

Мышцы влагалища — это гладкая мускулатура, которую сократить мысленным усилием (как бицепс или трицепс) мы не можем.

Поэтому если вы слышите подобные рекомендации, то это в корне неверно.

Неполезны упражнения, повышающие внутрибрюшное давление, в первую очередь, всевозможные «кранчи», планки. Подъем тяжестей, особенно на вдохе и задержке дыхания. Упражнения, в которых сила гравитации работает на увеличение растяжения тканей, и упражнения, в которых происходит чрезмерное натяжение белой линии живота.

Для женщин в послеродовом периоде, а также с дисфункцией мышц тазового дна (слабостью или гипертонусом) полезна дыхательная гимнастика.