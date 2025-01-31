Концерт ХOLIDAYBOY и лекция про индустриальное наследие XX века: выходные в Туле

ХOLIDAYBOY
Где: Манеж «Арсенала».
31 января в манеже «Арсенала» выступит ХOLIDAYBOY.
Встречайте масштабный концерт Xolidayboy. Вас ждёт невероятное шоу со световыми эффектами, с полным Live ban и живым звуком.
Индустриальное наследие XX века
Где: Кластер «Октава».
1 февраля в кластере «Октава» пройдет лекция Константина Бугрова «Про заводы, про станки и две рабочие руки. Индустриальное наследие XX века в России и мире».
Михаил Козленко
Где: Кафе «Волна».
1 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» состоится невероятный сольный концерт Михаила Козленко.
«Тулица» — «Минчанка»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
2 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 2 тура Pari Суперлиги пройдет матч между «Тулицей» и «Минчанкой».
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
2 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».