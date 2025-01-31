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Концерт ХOLIDAYBOY и лекция про индустриальное наследие XX века: выходные в Туле

Концерт ХOLIDAYBOY и лекция про индустриальное наследие XX века: выходные в Туле

А еще спектакль по пьесе Александра Островского — в нашем обзоре выходных.

ХOLIDAYBOY

Когда: 31 января, пятница, 20.00.

Где: Манеж «Арсенала».

ХOLIDAYBOY

31 января в манеже «Арсенала» выступит ХOLIDAYBOY.

Встречайте масштабный концерт Xolidayboy. Вас ждёт невероятное шоу со световыми эффектами, с полным Live ban и живым звуком. 

 

Индустриальное наследие XX века

Когда: 1 февраля, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».

Индустриальное наследие XX века

1 февраля в кластере «Октава» пройдет лекция Константина Бугрова «Про заводы, про станки и две рабочие руки. Индустриальное наследие XX века в России и мире».

 

Михаил Козленко

Когда: 1 февраля, суббота, 19.00.

Где: Кафе «Волна».

Михаила Козленко

1 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» состоится невероятный сольный концерт Михаила Козленко.

 

«Тулица» — «Минчанка»

Когда: 2 февраля, воскресенье, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Минчанка»

2 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 2 тура Pari Суперлиги пройдет матч между «Тулицей» и «Минчанкой».

 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 2 февраля, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Ахов: Не все коту масленица

2 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

 

а что в кино?

Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

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Автор:
вчера, в 14:02 0
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