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Индустриальное наследие XX века

Индустриальное наследие XX века

1 февраля в кластере «Октава» пройдет лекция Константина Бугрова «Про заводы, про станки и две рабочие руки. Индустриальное наследие XX века в России и мире».

Мы восхищаемся дворцами и храмами, но что насчет заводов и электростанций? Они для нас стали не просто памятниками прошлого, а символами жизни целых поколений. Как промышленная архитектура отражает дух времени разберём на лекции Константина Бугрова.

Константин Бугров, заместитель директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН, расскажет:

  • какие формы промышленных строений советского периода существуют;
  • как благодаря заводам и фабрикам создавались жилье, школы и культурные центры;
  • почему важно сохранять промышленную архитектуру и как это делают сегодня.

Эта встреча поможет вам взглянуть на привычное иначе и оценить важность прошлого. Тула — город с богатой индустриальной историей, а лекция будет особенно интересна любителям урбанистики и советской архитектуры.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 февраля 2025, суббота
18:00
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