1 февраля в кластере «Октава» пройдет лекция Константина Бугрова «Про заводы, про станки и две рабочие руки. Индустриальное наследие XX века в России и мире».



Мы восхищаемся дворцами и храмами, но что насчет заводов и электростанций? Они для нас стали не просто памятниками прошлого, а символами жизни целых поколений. Как промышленная архитектура отражает дух времени разберём на лекции Константина Бугрова.



Константин Бугров, заместитель директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН, расскажет:

какие формы промышленных строений советского периода существуют;

как благодаря заводам и фабрикам создавались жилье, школы и культурные центры;

почему важно сохранять промышленную архитектуру и как это делают сегодня.

Эта встреча поможет вам взглянуть на привычное иначе и оценить важность прошлого. Тула — город с богатой индустриальной историей, а лекция будет особенно интересна любителям урбанистики и советской архитектуры.

