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Клаустрофобы. Хижина в лесу

Клаустрофобы. Хижина в лесу

Премьера:
16.01.2025
 
Режиссер:
Чарлз Гозали
  
Актеры:
Моди Эффросина, Бхисма Мулия, Ашира Замита, Адинда Томас, Даффа Вардана, Ризки Ханггоно, Т.Рифну Викана, Путри Аюдья, Агус Махеса, Джаред Али
  
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания молодых людей попадает в заброшенный дом с дурной славой. Дом хранит богатство, но полон смертельных ловушек. Единственный способ выбраться из дома — разгадать тайну древнего проклятия.

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