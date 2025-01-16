Клаустрофобы. Хижина в лесу
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Чарлз Гозали
Актеры:
Моди Эффросина, Бхисма Мулия, Ашира Замита, Адинда Томас, Даффа Вардана, Ризки Ханггоно, Т.Рифну Викана, Путри Аюдья, Агус Махеса, Джаред Али
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Компания молодых людей попадает в заброшенный дом с дурной славой. Дом хранит богатство, но полон смертельных ловушек. Единственный способ выбраться из дома — разгадать тайну древнего проклятия.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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