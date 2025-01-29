10 смелых желаний: психолог рассказала, как правильно ставить цели

Время — это самый ценный ресурс, который у нас есть. И каждый новый год — это шанс начать с чистого листа и создать историю, которую вы будете рассказывать с гордостью. Давайте вместе откроем для себя практики, которые помогут превратить этот год в незабываемое путешествие к жизни своей мечты.

О том, как правильно подводить итоги и ставить новые цели, рассказывает Ирина Прокофьева, детский психолог и сказкотерапевт, автор детских книг и мама двух дочек.



Ирина Прокофьева

Подведение итогов года

Если вы ставите цели, предварительно не подводя итоги года — вы сами снижаете вероятность их достижения. Почему это так? Сейчас объясню.

Если мы ставим перед собой смелые цели, хотим достигнуть чего-то нового — наш мозг воспринимает это как некоторую угрозу, ведь главная его задача — обеспечивать нам безопасность. Помните, как страшно бывает начать что-то новое или решиться на серьезные изменения?

Подведите итоги года — покажите самому себе, чего вы уже смогли достигнуть, какие изменения совершили, какие выводы сделали, какой опыт получили. Это поможет вашему мозгу осознать, что у вас уже есть необходимый фундамент для новых достижений, и поставленные цели не несут угрозы для вашей безопасности.

Подвести итоги помогут следующие вопросы:

Какие достижения я совершил в каждой и сфер жизни?

Какие были самые важные моменты года? Чему они меня научили?

В какие моменты я рисковал? Был ли этот риск оправданным? Какие выводы я сделал?

Чем я горжусь? За что я благодарен?

В чем я изменился? Что нового я в себе открыл?

Какие испытания я прошел в этом году?

Что я не хочу брать с собой в следующий год?

Портрет идеального себя

Эта практика позволяет заглянуть в будущее и представить, каким человеком вы хотите стать. Это не просто фантазии, а конкретное видение, которое станет вашим ориентиром на пути к жизни своей мечты.

Включите приятную музыку, закройте глаза и представьте себя через пять лет. Какими качествами вы обладаете? Чем занимаетесь? Как выглядите? Кто вас окружает? Где вы живете? Как вы отдыхаете? Какие привычки у вас есть? От чего вам пришлось отказаться, чтобы стать этой новой личностью? Запишите все детали. Этот образ станет вашим путеводителем, который поможет не сбиваться с пути и делать правильный выбор — просто задавайте себе вопрос: приближает ли это меня к моей идеальной версии?

Давайте помечтаем!

Мечты — это топливо для наших действий. Они вдохновляют и мотивируют двигаться вперед, даже когда путь кажется сложным. Они и есть тот компас, который указывает направление, ведь двигаться без цели скучно, грустно и неинтересно.

Позвольте себе немного помечтать. Запишите, каким вы видите этот год. Какие события и достижения хотите в него включить? Почему этот год станет замечательным? Не стесняйтесь мечтать по-крупному. Это поможет вам настроиться на позитивный лад и задать правильный вектор своим целям и планам.

Цели на год

Четкие цели помогают сфокусироваться и не распыляться. Когда вы знаете, к чему стремитесь, легче составить план и увидеть прогресс.

У вас уже есть ориентиры — свой идеальный образ в будущем и мечты на предстоящий год. Теперь определите несколько ключевых целей на год, исходя из этой идеальной картины. Разбейте каждую цель на конкретные шаги, поставьте в календарь, опишите, что и когда нужно сделать. Это создаст структуру и поможет вам двигаться вперед уверенно и целеустремленно.

10 смелых желаний

Смелые желания расширяют горизонты и помогают выйти за рамки привычного. Они бросают вызов и вдохновляют на новые свершения.

Запишите десять желаний, которые кажутся вам смелыми и даже немного дерзкими. Это могут быть как личные, так и профессиональные мечты. Позвольте себе быть амбициозным. Эти желания станут вашими маяками, которые будут вести вас к новым вершинам.

Каждая из этих практик — это ключ к тому, чтобы сделать ваш год ярким и насыщенным. Они помогут не только мечтать, но и действовать, создавая жизнь, о которой вы всегда мечтали. Они вдохновят на новые начинания и дадут силы преодолеть любые преграды. Возьмите на вооружение эти советы и позвольте себе смело мечтать и уверенно идти к своим мечтам.