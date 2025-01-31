Дэвид Линч, Барт Симпсон и фэнтези во вселенной тульского комиксера Артёма Лоскота

Фото Дмитрия Дзюбина.

Комиксы Артёма Лоскота в продаже не найти. Они были выпущены ограниченным тиражом и уже давно отправились к владельцам. Но шанс увидеть их есть на выставке «Комиксер», открывшейся в Тульской областной научной библиотеке.

Экспозиция расположилась на первом этаже. Здесь представлены для широкой аудитории четыре комикса двух тульских художников — Аскольда Акишина и Артёма Лоскота. Первый рассказывает в комиксах городские байки, в основе работ второго — реальные исторические события.

Презентовал выставку Артём Лоскот. В каждом его рисованном кадре мастерски переплетается прошлое, настоящее и будущее. Это калейдоскоп событий и стилей, в котором переплелись оммажи на художников эпохи Возрождения и классические школы, отсылки к современному кинематографу и актуальному искусству, аллюзии и пастиши (имитация стиля), с доброй порцией бесконечной иронии.

Комиксы стали частью повседневной жизни Артёма Лоскота еще в его школьные годы. Тогда они были редким товаром на прилавках книжных магазинов, а если их и привозили, то быстро раскупали. Отчасти именно поэтому Артём и начал рисовать свои комиксы. Школьные будни одноклассников и учителей, приправленные вкраплениями фантастики, становились основой для оригинальной сюжетной линии.

— Рисование долгое время было для меня просто хобби. Я очень любил комиксы, и все мое детство прошло за штудированием тех, которые мне удавалось достать, — «Парк юрского периода», «Индиана Джонс». В средней школе начал сам рисовать короткие зарисовки, — рассказывает Артём Лоскот.

При этом в профессиональном плане связывать себя с рисованием Артём изначально не планировал. После школы поступил в Тульский педуниверситет на психолога. Тогда же, в 2001 году, начал работу над собственной книгой комиксов в стиле фэнтези. Рисовал ее, сидя на лекциях на задней парте. На ее страницах поселились и Дэвид Линч, и волк из «Ну, погоди!», и Барт Симпсон, и персонажи «Кин-дза-дза» и «Парк Юрского периода»…

Получив диплом, Артём поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию по арт-терапии, преподавал и, вероятно, остался бы в профессии, если бы не любовь к творчеству группы «Мумий Тролль».

— Я со школьных времен был фанатом этой группы. Когда они объявили конкурс на лучший любительский клип, я решил попробовать. Выбрал песню «Забавы» — и выиграл! Мне прислали в подарок мерч — футболку и кепочку.

Через пару месяцев «Мумий Тролль» приехал в Тулу с концертом. А у меня остался телефон человека, который со мной связывался для передачи призов. Я позвонил и договорился об аудиенции у Ильи Лагутенко. Взял с собой рисунки — и через неделю после концерта уже не работал в университете. Это был 2010 год. Я оформлял и монтировал клипы, иллюстрировал афиши, альбомы и открытки для группы «Мумий Тролль».

Спустя шесть лет идеи стали заканчиваться, да и в целом постоянные командировки для меня утомительны, я пионер удаленки. Поэтому постепенно наше сотрудничество приостановилось. Возможно, в будущем оно продолжится, может, даже выйдет комикс, который продолжит книгу Ильи «Владивосток 3000», мы это с ним обсуждали. Но это идеи не ближайшей перспективы.

Рисунки Артёма Лоскота при черно-белом исполнении пестрят многогранностью образов и бесконечных отсылок к тем или иным культовым событиям из мира культуры.

В них можно найти проекцию того или иного кадра из фильмов или фотографии известных личностей, неожиданных персонажей — от динозавров до пришельцев. А на некоторых — даже автопортрет.

Именно на грани основной линии сюжета и, на первый взгляд, лишних персонажей и возникает уникальность работ Артёма. На самом деле, они не просто так заняли определенное место на нарисованном кадре комикса. Таким образом происходит отсылка к событию или произведению искусства, расширяя смыслы и образность изображения.

А нереальная детализация не оставляет шанса ограничиться лишь беглым просмотром.

Особая прелесть в том, что, возвращаясь к просмотру, снова и снова находишь то, чего раньше не замечал.

— Я большой фанат Альбрехта Дюрера. Все его гравюры выполнены по такому же принципу, но 50% тех отсылок, которые делал Альбрехт, мы спустя века просто не понимаем — восстановить их контекст уже невозможно. Можно лишь предполагать, что в его работах местоположение, например, ящерки и изгиб ее хвоста могут быть отсылкой к какому-то гербу или символу артели и т. д.

Моя же вселенная персонажей создавалась просто: я, например, не умею ездить ни на одном виде транспорта, включая велосипед, не проводил много времени в гараже под капотом машины. Я тратил его на другое — рисование. Плюс хороший задел был создан в детстве: я еще тогда увлекся чтением и много чего изучал.

Возникло постоянное желание узнавать что-то новое. Это тоже своего рода зависимость.

Я знаю о существовании алкоголя, но чаще всего делаю выбор в пользу кино или книги, потому что узнавать что-то при измененном сознании — это значит потом перечитать или пересмотреть заново.

Помимо Дюрера, я поклонник Маурица Эшера и Ганса Гигера. Поэтому у меня просто не было шансов переключиться на какой-то другой стиль. Я в это влюбился: это как игра, которую ты принимаешь, пропускаешь через себя или она становится частью тебя.

Многие работы Артема Лоскота имеют исторический сюжет: «Затмение 1887», «Платов въ Лоnдоnѣ». Также он иллюстрировал издания «Кавказский Пленник. После бала» (2018) и «Севастопольские рассказы» (2019) Льва Толстого, а также «Словарь редких, забытых и непонятных слов романа Л. Н. Толстого „Война и мир“» (2020). В 2024 году подготовил серию иллюстраций к научно-художественным книгам новосибирского биолога Анны Новиковской «До начала зверей».

Каждую работу отличает, в первую очередь, исключительная педантичная точность исторических событий, одежды, техники и прочего.

По словам Артёма, это в какой-то мере стремление бороться с определенными киноляпами. Прежде чем приступить к той или иной работе, он тщательно изучает то, как выглядели наряды того времени, украшения, обстановка… И только после этого начинает рисовать.

— Я никогда не буду создавать комиксы на тему, которая была бы неприятна какому-то конкретному человеку либо группе людей, потому что это не тот способ декламации.

Я в свои работы вкладываю душу, сердце, любовь. И мешать ее с негативом не хочется.

В целом же чаще всего не я выбираю автора, а автор меня. С определенной точки зрения это даже удобнее — есть заказ и временные рамки. Кроме этого, есть определенная внутренняя свобода между строк/между картинок. Когда же ты работаешь над своей идеей, то нет дедлайна, внешнего контроля. Например, тот комикс, который я начал рисовать в 2010 году, создаю до сих пор. И это расхолаживает. Этот комикс, кстати, является в каком-то смысле автобиографией развития моего творчества. Когда я начинал работать над ним, то рисовал хуже, чем сейчас. В нем постепенно улучшается качество изображений, диалогов, сюжетных поворотов и т. д.

Выставка «Комиксер» в Тульской научной библиотеке продлится до 27 февраля 2025 года, а значит, у каждого есть шанс ближе познакомиться с творчеством Артёма Лоскота.