Как правильно окунаться в крещенскую купель: рекомендации священника, врача и моржей

Фото Алексея Пирязева.

19 января христиане отмечают один из главных религиозных праздников — Крещение Господне. Традиционно православные верующие окунаются в купели. О том, как сделать это безопасно, читайте в материале Myslo.

Народная традиция

Максим Троеглазов, руководитель пресс-службы Тульской епархии, рассказал о связи купаний с церковным праздником:

Максим Троеглазов — Праздник Крещения Господня (Святое Богоявление) — это евангельское событие, произошедшее, когда Господь пошел креститься на реку Иордан. Церковь считает, что именно с этого момента началось общественное служение Христа Богу. Ежегодно церковь вспоминает это событие. Прихожане в этот день освящают воду — ее называют агиасма. Купания в первую очередь народная традиция, которая к религиозным обрядам никак не относится. Если человек хочет «смыть» с себя грехи, пусть лучше сходит в церковь. А погружение тела в святую воду я нахожу чем-то даже кощунственным

Рекомендации врача

О том, как правильно окунаться без вреда здоровью, «Слободе» рассказал Михаил Половецкий, врач анестезиолог-реаниматолог Тульского центра медицины катастроф.



Михаил Половецкий

Кому нельзя купаться в проруби?

— Во-первых, надо заранее пройти осмотр у терапевта и узнать, нет ли у вас серьезных ограничений для погружения в купель.

Воздержаться от купаний стоит людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, ожирением, эпилепсией, заболеваниями позвоночника и мочеполовой системы) и тем, у кого наблюдаются проблемы с почками и мочевым пузырем.

Противопоказано окунаться в прорубь людям, страдающим заболеваниями системы органов дыхания. Холодная вода может вызвать спазм бронхов, что спровоцирует удушье.

Самое жесткое правило касается алкоголя: нетрезвым окунаться в купель категорически запрещается!

Как безопасно купаться в холодной воде?

— Если со здоровьем все в порядке, необходимо заблаговременно закалить организм. За месяц до обряда начните принимать контрастный душ, постепенно увеличивая «нагрузку».

В день купания за 2-3 часа до окунания в прорубь следует плотно поесть. Перед тем как нырять в купель, нужно разогреть тело, подвигаться: сделайте 10-15 приседаний или прыжков.

Опускайтесь в воду постепенно. Не нужно нырять с головой или погружаться всем телом сразу. Находиться в проруби дольше одной минуты не стоит.

Затем насухо вытрите тело и наденьте теплую комфортную одежду. Не забудьте выпить горячего чая.

Могут ли купания быть полезными?

— Купание в ледяной воде закаляет организм. Благодаря ему наше тело привыкает к низким температурам, а мы становимся менее подвержены развитию простудных и вирусных заболеваний.

Поскольку погружение в ледяную воду — это стрессовая ситуация для организма, этот рефлекс провоцирует мгновенный выброс гормонов — адреналина и радости. У человека возникает чувство удовлетворения и маленькой победы. В общем, улучшается эмоциональный фон.

Воздействие холодной воды и ледяного воздуха также требует больше энергии и тепла, а это значит, что человек расходует лишние калории.

Что говорят туляки?

Токмаков Александр — В традиционных крещенских купаниях я принимаю участие лет с 14 — впервые я пошел на них с мамой. Повзрослев, стал ассоциировать закаливание ледяной водой не с религиозным обрядом, а с безусловной пользой для организма человека. Так и стал закаливаться на постоянной основе. Совсем недавно попал в группу «Тульские моржи». С такими позитивными единомышленниками прорубь не испытание, а развлечение! В эмоционально трудные моменты в жизни закаливание очень помогало: ледяной душ с утра избавляет от стресса, так что в течение дня человек практически не нервничает и стойко преодолевает все проблемы.

Ирина Грекова — Традиционно участвую в крещенских купаниях более 10 лет. Впервые по­пробовала окунуться в купель очень давно, но в привычку не вошло — не было подходящей компании. А тут в ближайшем от дома водоеме подготовили прорубь. Так вот я и «подсела». Ежедневные утренние обливания холодной водой стали нормой. Всем желающим советую начать с контрастного обливания. Реакция организма на перемены погоды изменится, головные боли прекратятся, вирусные заболевания будут протекать в легкой форме. Жить станет веселей!

Полный список мест для крещенских купаний смотрите здесь.