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Михаила Козленко

Михаила Козленко

1 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» состоится невероятный сольный концерт Михаила Козленко.

Фронтмен группы «Оним» и ведущий артист музыкального театра  Gorizont 
Entertainment,  его сольный концерт  событие для тульского зрителя.
Творчество Михаила — это энергия, эмоции, искренность и чувственная 
лирика.

В программе авторские композиции, которые вы не услышите больше нигде, 
и  кавер-версии  на любимые хиты от «Комнатыкультуры», «Дайте Танк», 
«Animal ДжаZ» и других исполнителей.

Стоимость: от 400 рублей.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 февраля 2025, суббота
19:00
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