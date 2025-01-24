1 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» состоится невероятный сольный концерт Михаила Козленко.



Фронтмен группы «Оним» и ведущий артист музыкального театра Gorizont

Entertainment, его сольный концерт событие для тульского зрителя.

Творчество Михаила — это энергия, эмоции, искренность и чувственная

лирика.



В программе авторские композиции, которые вы не услышите больше нигде,

и кавер-версии на любимые хиты от «Комнатыкультуры», «Дайте Танк»,

«Animal ДжаZ» и других исполнителей.



Стоимость: от 400 рублей.