Михаила Козленко
1 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» состоится невероятный сольный концерт Михаила Козленко.
Фронтмен группы «Оним» и ведущий артист музыкального театра Gorizont
Entertainment, его сольный концерт событие для тульского зрителя.
Творчество Михаила — это энергия, эмоции, искренность и чувственная
лирика.
В программе авторские композиции, которые вы не услышите больше нигде,
и кавер-версии на любимые хиты от «Комнатыкультуры», «Дайте Танк»,
«Animal ДжаZ» и других исполнителей.
Стоимость: от 400 рублей.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 февраля 2025, суббота
19:00
14 января - 2 февраля
28 января - 5 февраля
11 декабря - 5 февраля 2024
28 января - 5 февраля
29 января - 5 февраля
6 июля - 8 февраля 2024