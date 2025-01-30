Что скрывает Ирен?

Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Луиза Аршамбо

Актеры: Софи Нелисс, Дугрей Скотт, Анджей Северын, Мацей Навроцкий, Элиза Рыцембель, Александар Миличевич, Агата Туркот, Филип Косер, Кшиштоф Щепаняк, Эрик Кульм, Зузанна Пулавская, Рафал Мохр

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 121 минута

Возрастные ограничения: 18+

История польской экономки Ирены Гут-Опдайк, которая прятала 12 евреев во время Второй мировой войны.