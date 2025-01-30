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Что скрывает Ирен?

Что скрывает Ирен?

Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Луиза Аршамбо
  
Актеры:
Софи Нелисс, Дугрей Скотт, Анджей Северын, Мацей Навроцкий, Элиза Рыцембель, Александар Миличевич, Агата Туркот, Филип Косер, Кшиштоф Щепаняк, Эрик Кульм, Зузанна Пулавская, Рафал Мохр
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
121 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

История польской экономки Ирены Гут-Опдайк, которая прятала 12 евреев во время Второй мировой войны.

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