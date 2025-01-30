Что скрывает Ирен?
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Луиза Аршамбо
Актеры:
Софи Нелисс, Дугрей Скотт, Анджей Северын, Мацей Навроцкий, Элиза Рыцембель, Александар Миличевич, Агата Туркот, Филип Косер, Кшиштоф Щепаняк, Эрик Кульм, Зузанна Пулавская, Рафал Мохр
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
121 минута
Возрастные ограничения:
18+
История польской экономки Ирены Гут-Опдайк, которая прятала 12 евреев во время Второй мировой войны.
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:30
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