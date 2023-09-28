Школа магических зверей. Тайна Подземелья
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Свен Унтервальдт-мл.
Актеры:
Надя Уль, Юстус фон Донаньи, Милан Пешель, Марлен Лозе, Эмилия Писке, Эмилия Майер, Хайко Пинковски, Лилит Джули Джона, Михаэла Каспар, Лорис Сихровский, Марк Джаничелло, Леонард Конрадс
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
103 минуты
Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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