Школа магических зверей. Тайна Подземелья

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Свен Унтервальдт-мл.

Актеры: Надя Уль, Юстус фон Донаньи, Милан Пешель, Марлен Лозе, Эмилия Писке, Эмилия Майер, Хайко Пинковски, Лилит Джули Джона, Михаэла Каспар, Лорис Сихровский, Марк Джаничелло, Леонард Конрадс

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 103 минуты

Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.