На Центральном рынке начали сносить павильоны

Фото Алексея Пирязева.

Центральный рынок полностью прекратил работу неделю назад. Сейчас там вовсю идет стройка, а бывшие рыночные павильоны начали сносить.

Первый павильон на рынке — мясомолочный, на 300 торговых мест — построили в 1960 году.

В 1972-м сдали овощной, на 250 мест, построенный по уникальной технологии, которая применялась при возведении Останкинской телебашни: его даже строили с помощью того же строительного оборудования, привезенного из столицы.

Напомним, в 2021 году земельный участок под Центральным рынком выкупили бизнесмены из Рязани.

Знаковое для Тулы место скоро превратится в современный жилой комплекс «Таланты»: здесь появится более десятка жилых корпусов. К месту нового ЖК уже подвели коммуникации.

У тульской Хлебной площади многолетняя история, здесь торговали и 200 лет назад, и в советское время, и в лихие 90-е.