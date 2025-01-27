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На Центральном рынке начали сносить павильоны
Фото Алексея Пирязева.

На Центральном рынке начали сносить павильоны

Параллельно там стартовало строительство жилого комплекса: стены уже растут!

Центральный рынок полностью прекратил работу неделю назад. Сейчас там вовсю идет стройка, а бывшие рыночные павильоны начали сносить.

Первый павильон на рынке — мясомолочный, на 300 торговых мест — построили в 1960 году. 

В 1972-м сдали овощной, на 250 мест, построенный по уникальной технологии, которая применялась при возведении Останкинской телебашни: его даже строили с помощью того же строительного оборудования, привезенного из столицы.   

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Напомним, в 2021 году земельный участок под Центральным рынком выкупили бизнесмены из Рязани.

Знаковое для Тулы место скоро превратится в современный жилой комплекс «Таланты»: здесь появится более десятка жилых корпусов. К месту нового ЖК уже подвели коммуникации

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У тульской Хлебной площади многолетняя история, здесь торговали и 200 лет назад, и в советское время, и в лихие 90-е.

О том, как жил и как умер Центральный рынок на Хлебной, можно прочитать в специальном сюжете Myslo.

Сюжет: Прощай, Центральный рынок
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