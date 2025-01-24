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В Туле начался снос зданий бывшей типографии «Лев Толстой» и Concert Hall

В Туле начался снос зданий бывшей типографии «Лев Толстой» и Concert Hall

На их месте появится ЖК «Панорама» из четырех высоток с многоуровневой парковкой.

Снос опустевших офисных помещений, где располагался культурный центр «Типография», Concert Hall и множество других организаций, начался сегодня. Пока на крыше работает только экскаватор.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно о смене собственника здания на ул. Ф. Энгельса, 70-а. Как сообщил КЦ «Типография», новый владелец — ООО «СЗ „Панорама“». Именно эта организация выслала культурному центру уведомление о выселении, вызвавшее в Туле резонанс.

Вместе с этим появилась и информация, что в данном месте возведут новый жилой комплекс. 

26 сентября 2024 года на повестку дня Градостроительно-земельного совета был вынесен проект строительства жилого комплекса «Панорама» на ул. Ф. Энгельса: четыре 20-этажные высотки с многоуровневой автостоянкой и благоустройством. Рядом застройщик обещал обустроить сквер за 70 млн рублей и передать его городу.

Также в планах застройщика — расширить улицу Ф. Энгельса на участке от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка. 

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сегодня, в 16:11 −14
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