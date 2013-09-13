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Дюймовочка

Дюймовочка

Дюймо? вочка (дат. Tommelise) — крохотная девочка, героиня одноимённой сказки датского поэта, путешественника и сказочника Х. К. Андерсена. Как и большинство сказок Андерсена, эта сказка выдумана лично автором, а не заимствована «у народа».

Одна женщина вырастила у себя в саду прекрасный цветок. Однажды женщина поцеловала бутон, после чего тот лопнул и в цветке оказалась крохотная прекрасная девочка. Женщина нарекла её Дюймовочкой, поскольку девочка была ростом не больше человеческого пальца, и стала опекать её.

Девочка была очень симпатичной. Это однажды заметила Лягушка. Она решила, что Дюймовочка может стать прекрасной парой для её сына. Дождавшись полуночи, лягушка выкрала девочку, чтобы доставить её к своему сыну. Сын лягушки был очарован красотой девочки. Чтобы она не смогла бежать, он поместил Дюймовочку на лист водной лилии. Однако на помощь девочке пришли рыбы, которые перегрызли ствол лилии, а Мотылёк, которому понравилась Дюймовочка, впрягся в её поясок и полетел, потянув за собой лист по воде. Пока Мотылёк тянул лист с Дюймовочкой, Майский жук перехватил её и понёс к себе. Мотылёк остался привязанным к листку. Дюймовочка очень жалела его — ведь он не мог сам освободиться, и ему грозила верная смерть.

Дюймовочку ждет еще множество увлекательных приключений, а главная героиня в конце сказки обретает счастье.

Стоимость билетов: от 150 до 200 р.
Детский (2−9 ряд) — 200 р.; взрослый (10−17 ряд) — 150 р. Билет приобретается на одного зрителя, независимо от возраста.

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