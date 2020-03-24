С 23 по 27 марта для жителей Тулы и области запущен региональный дистанционный проект «Каникулы-онлайн».

Школьникам и их родителям открыт свободный доступ к различным онлайн-ресурсам, благодаря чему можно не выходя из дома принять участие в различных мастер-классах и тренингах, стать участником увлекательных квестов, посетить выставки и концерты, узнать много всего нового и интересного!

Публикуем полное расписание.

24 марта

10.00−10.45 Мастер-класс по актерскому мастерству «Отработка

приемов взаимодействия на сцене». Для детей среднего школьного возраста.

Необходимые материалы: удобная одежда, обувь, стул

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС"

Трансляции занятий проводятся в ВК-сообществе



11.00−12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике оригами и открытки с использованием масляного мелка и акварели.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД"

Трансляция занятий и список необходимых материалов доступны в ВК-сообществе.



11.20−12.00 Викторина «Загадки природы Тульского края». Online-консультация по участию в викторине «Загадки природы Тульского края"



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Трансляция на Youtube-канале.



12.00−12.45 Мастер-класс по ИЗО «Ночной город. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.

Необходимые материалы: бумага, краски акварель, карандаш простой, ластик, кисти, мелки восковые.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляция в ВК-сообществе.



12.00−13.30 Online-консультирование «Как люди с аутизмом воспринимают мир», приуроченное к Дню аутизма.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



13.00−13.40 Online-стрим «Создавай миры». Лекция на тему: «Что такое виртуальная реальность? Для чего она нужна? Видео

обзор программ для ее создания»



Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»

Трансляции на Youtube-канале.



13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Руки как выразительное средство в хореографическом искусстве». Мастер-класс для детей, имеющих

хореографические навыки

Необходимые материалы: одежда для хореографии, балетки



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



13.40-14.10 Онлайн-викторина «И значит нам нужна одна Победа…»

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Трансляции в ВК-сообществе.



14.00-15.00 Дайджест «Экологические технологии» от производства и строительства до воспитания и просвещения. Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с экологическими проблемами.



Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе.



14.00-15.00 Классные встречи. Online-стрим с Соловьевым Михаилом

Олеговичем, артистом Тульской областной филармонии им И. А. Михайловского , солистом фольклорного ансамбля «Услада», педагогом



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции в ВК-сообществе.



15.00-16.00 Час психолога. Психологический тренинг

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»

Трансляции на Youtube-канале.



16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка

простейшей игры» («Танки»). Часть 2. Работа с объектами. Движение. Интерактив пользователя.



Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.



17.00-18.00 Мастер-класс: «Знак Победы в 3D». Запись видео мастер-класса по рисованию Знака Победы в программе Fusion 360



Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»

Детский технопарк.

Трансляции на Youtube-канале.

25 марта

10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «Открытка ветерану». Мастер-класс для детей младшего школьного возраста.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике скрапбукинг и соленое тесто.



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции и список необходимых материалов в ВК-сообществе.



11.00-11.30 Виртуальная экскурсия в музей вычислительной техники колледжа. Рассматривается история развития вычислительной техники.



Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»

Трансляции в ВК-сообществе.



11.20- 12.00 Online-стрим «Узлы в туризме и в быту». Мастер-класс «Узлы в туризме и в быту»

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Трансляции на Youtube-канале.



12.00-12.45 Мастер-класс по ИЗО «На дне морском. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



13.00-13.40 Online-стрим Что такое «3D моделирование».Знакомство с устройством и работой 3D принтера.

Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»

Трансляции на Youtube-канале.



13.30-14.00 Мульти-викторина «PROздоровье», приуроченная к Всемирному Дню охраны здоровья (7 апреля). Задания разработаны с использованием

программного материала по предметам «Окружающий мир», «Биология»,

«Ботаника», «Экология». Большинство вопросов проиллюстрировано

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе.

13.40-14.10 Онлайн-викторина с элементами мастер- класса «Маленькие секреты большой химии».

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Трансляции на сайте.



14.00-15.00 Кейс «Как приручить дрожжи». Рассматриваются способы получения дрожжей в домашних условиях

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции на сайте.

14.00-15.00 Классные встречи Online-стрим с Абрамовым Андреем

Николаевичем, артист-кукловод, помощник главного режиссера Тульского

государственного театра кукол



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции в ВК-сообществе.



14.00-14.45 Мастер-класс по хореографии «Баланс в

джазовом танце». Мастер-класс для детей, имеющих

хореографические навыки. Необходимые материалы: Одежда для хореографии, балетки.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



15.00-16.00 Час психолога Психологический тренинг.

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»

Трансляции на Youtube-канале.



15.00-16.00 Online-стрим по изготовлению модели, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне



Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»

Трансляции на Youtube-канале.



15.00 Психологическая подготовка подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Тренинг.

Организатор: МБУ ДО «Центр

Трансляции в ВК-сообществе.



16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка

простейшей игры.» («Танки»). Часть 3. Создание игры

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.



17.00-18.00 Мастер-класс: «Сборка Тульского Кремля

из конструктора Lego в 3D на компьютере». Запись видео сборки 3D-модели Тульского кремля в программе Legodigitaldizigner.



Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.

26 марта

10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «К празднику!» Для детей младшего школьного возраста.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе



11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в техниках квиллинг и правополушарное рисование.



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции и список необходимых материалов для занятия в ВК-сообществе.

11.00-11.30 Видео-экскурсия «Перфокарта: назад в будущее». Рассматривается история возникновения перфокарты – носителя информации для ввода и хранения данных в ЭВМ. Обучающиеся 12-18 лет.



Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»

Трансляции на Youtube-канале.

11.20-12.00 Викторина «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков». Online-консультация по участию в викторине «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков».



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Трансляции на Youtube-канале.

12.00-12.40 Мастер- класс Плетение из бумажной лозы.

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Трансляции на сайте.



12.00-12.45 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пряники Тульские...». Для детей младшего школьного возраста

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.

13.00-13.40 Online-стрим Блоковое программирование для начинающих.

Организатор: мобильный технопарк «Кванториум».

Трансляции на Youtube-канале.



13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Основы классического танца. Пор де бра». Мастер-класс для детей, имеющих хореографические навыки.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



13.30-14.00 Анонс литературного квиза «По страницам любимых книг»,

приуроченный к Международному дню детской книги (2 апреля). В игровой форме ребята смогут проверить свои знания русской литературы. Литературный квиз проводится по двум возрастным категориям:

обучающиеся 12-14 лет;

обучающиеся 15-18 лет.



Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе.



14.00-15.00 Дайджест «Конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности». Путеводитель по наиболее востребованным творческим конкурсам естественнонаучной направленности.



Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе.

14.00-15.00 Классные встречи. Online-стрим с Молчановым Михаилом Юрьевичем, старшим преподавателем кафедры переводоведения и

межкультурной коммуникации ФГБУ ВО ТО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,

художественным переводчиком школы перевода В. Баканова

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции в ВК-сообществе.

15.00-15.20 Играем дома с пользой: быстро, просто, весело. Интерактивное занятие для детей дошкольного возраста 5-6 лет и родителей.



Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе

15.00-16.00 Час психолога.Психологический тренинг

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»

Трансляции на Youtube-канале.

15.00-16.00 Мастер-класс «Программирование мобильных устройств»

Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»

Трансляции на Youtube-канале.

16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим по изготовлению космического челнока в программе Fusion 360



Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.





17.00-18.00 Мастер-класс: «Для чего нужен Photoshop». Путеводитель по профессиям, связанный с программой AdobePhotoshop.



Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.

27 марта



11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по мастер-классу по изготовлению поздравительной открытки ветерану в смешанной технике (полуобъемная аппликация, оригами, квиллинг)



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции в ВК-сообществе

11.20-12.00 Online-стрим «Уроки выживания советы от туристов». Мастер-класс «Уроки выживания советы от туристов»



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Трансляции на Youtube-канале.

12.00-13.00 Кейс AdobeIllustrator. Мастер-класс «Основы работы с AdobeIllustrator». Обучающиеся 12-18 лет.



Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»

Трансляции на сайте.

13.00–13.30 Online-стрим «Промежуточное подведение итогов по челленджам». Online-стрим с педагогом-организаторам по

промежуточному итогу челенджей:

машины голдберга «Я у мамы инженер»

«Теперь я знаю больше».

«Хайп: миф или реальность»

Организатор: Детский технопарк «Кванториум»

Трансляции на Youtube-канале.



13.00–13.30 Подведение предварительных итогов акции «Я восхищаюсь

красотой Земли». Анализ участия обучающихся ТО в акции.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе.

13.00–13.30 Занятие по английскому язык «Гласные буквы

английского языка. Открытый и закрытый слог». Для дошкольников

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе



13.00-13.40 Мастер- класс 3В – моделирование и 3D- печать

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Трансляции на сайте.



13.40-14.00 Видео экскурсия по экспозиции Квант-музея

Организатор: Детский технопарк «Кванториум»

Трансляции на Youtube-канале.



14.00-15.00 Кейс «Анализ витаминов». Предлагается исследование и анализ существующих витаминно-минеральных комплексов;



Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

Трансляции в ВК-сообществе



14.00-15.00 Региональный челлендж «Тульский край РДШ». Подведение итогов челленджа среди активистов РДШ



Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Трансляции в ВК-сообществе.



14.30-15.30 Жизненная успешность - взгляд с разных сторон. Разговор с психологом

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»

Трансляции в ВК-сообществе.



15.00-16.00 Час психолога

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»

Трансляции на Youtube-канале.



16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим «Памятный знак ко Дню космонавтики.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»

Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.



17.00-18.00 Мастер-класс по технике коллаж. Запись видео мастер-класса по рисованию Тульского Кремля в технике коллаж.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк

Трансляции на Youtube-канале.