Дистанционный проект «Каникулы-онлайн»
С 23 по 27 марта для жителей Тулы и области запущен региональный дистанционный проект «Каникулы-онлайн».
Школьникам и их родителям открыт свободный доступ к различным онлайн-ресурсам, благодаря чему можно не выходя из дома принять участие в различных мастер-классах и тренингах, стать участником увлекательных квестов, посетить выставки и концерты, узнать много всего нового и интересного!
Публикуем полное расписание.
10.00−10.45 Мастер-класс по актерскому мастерству «Отработка
приемов взаимодействия на сцене». Для детей среднего школьного возраста.
Необходимые материалы: удобная одежда, обувь, стул
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС"
Трансляции занятий проводятся в ВК-сообществе
11.00−12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике оригами и открытки с использованием масляного мелка и акварели.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД"
Трансляция занятий и список необходимых материалов доступны в ВК-сообществе.
11.20−12.00 Викторина «Загадки природы Тульского края». Online-консультация по участию в викторине «Загадки природы Тульского края"
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляция на Youtube-канале.
12.00−12.45 Мастер-класс по ИЗО «Ночной город. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.
Необходимые материалы: бумага, краски акварель, карандаш простой, ластик, кисти, мелки восковые.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляция в ВК-сообществе.
12.00−13.30 Online-консультирование «Как люди с аутизмом воспринимают мир», приуроченное к Дню аутизма.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.00−13.40 Online-стрим «Создавай миры». Лекция на тему: «Что такое виртуальная реальность? Для чего она нужна? Видео
обзор программ для ее создания»
Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Руки как выразительное средство в хореографическом искусстве». Мастер-класс для детей, имеющих
хореографические навыки
Необходимые материалы: одежда для хореографии, балетки
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.40-14.10 Онлайн-викторина «И значит нам нужна одна Победа…»
Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.00-15.00 Дайджест «Экологические технологии» от производства и строительства до воспитания и просвещения. Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с экологическими проблемами.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.00-15.00 Классные встречи. Online-стрим с Соловьевым Михаилом
Олеговичем, артистом Тульской областной филармонии им
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.
15.00-16.00 Час психолога. Психологический тренинг
Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.
16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка
простейшей игры» («Танки»). Часть 2. Работа с объектами. Движение. Интерактив пользователя.
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
17.00-18.00 Мастер-класс: «Знак Победы в 3D». Запись видео мастер-класса по рисованию Знака Победы в программе Fusion 360
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»
Детский технопарк.
Трансляции на Youtube-канале.
10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «Открытка ветерану». Мастер-класс для детей младшего школьного возраста.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике скрапбукинг и соленое тесто.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции и список необходимых материалов в ВК-сообществе.
11.00-11.30 Виртуальная экскурсия в музей вычислительной техники колледжа. Рассматривается история развития вычислительной техники.
Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции в ВК-сообществе.
11.20- 12.00 Online-стрим «Узлы в туризме и в быту». Мастер-класс «Узлы в туризме и в быту»
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.
12.00-12.45 Мастер-класс по ИЗО «На дне морском. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.00-13.40 Online-стрим Что такое «3D моделирование».Знакомство с устройством и работой 3D принтера.
Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
13.30-14.00 Мульти-викторина «PROздоровье», приуроченная к Всемирному Дню охраны здоровья (7 апреля). Задания разработаны с использованием
программного материала по предметам «Окружающий мир», «Биология»,
«Ботаника», «Экология». Большинство вопросов проиллюстрировано
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.40-14.10 Онлайн-викторина с элементами мастер- класса «Маленькие секреты большой химии».
Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.
14.00-15.00 Кейс «Как приручить дрожжи». Рассматриваются способы получения дрожжей в домашних условиях
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции на сайте.
14.00-15.00 Классные встречи Online-стрим с Абрамовым Андреем
Николаевичем, артист-кукловод, помощник главного режиссера Тульского
государственного театра кукол
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.00-14.45 Мастер-класс по хореографии «Баланс в
джазовом танце». Мастер-класс для детей, имеющих
хореографические навыки. Необходимые материалы: Одежда для хореографии, балетки.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
15.00-16.00 Час психолога Психологический тренинг.
Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.
15.00-16.00 Online-стрим по изготовлению модели, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»
Трансляции на Youtube-канале.
15.00 Психологическая подготовка подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Тренинг.
Организатор: МБУ ДО «Центр
Трансляции в ВК-сообществе.
16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка
простейшей игры.» («Танки»). Часть 3. Создание игры
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
17.00-18.00 Мастер-класс: «Сборка Тульского Кремля
из конструктора Lego в 3D на компьютере». Запись видео сборки 3D-модели Тульского кремля в программе Legodigitaldizigner.
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «К празднику!» Для детей младшего школьного возраста.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе
11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в техниках квиллинг и правополушарное рисование.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции и список необходимых материалов для занятия в ВК-сообществе.
11.00-11.30 Видео-экскурсия «Перфокарта: назад в будущее». Рассматривается история возникновения перфокарты – носителя информации для ввода и хранения данных в ЭВМ. Обучающиеся 12-18 лет.
Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции на Youtube-канале.
11.20-12.00 Викторина «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков». Online-консультация по участию в викторине «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков».
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.
12.00-12.40 Мастер- класс Плетение из бумажной лозы.
Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.
12.00-12.45 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пряники Тульские...». Для детей младшего школьного возраста
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.00-13.40 Online-стрим Блоковое программирование для начинающих.
Организатор: мобильный технопарк «Кванториум».
Трансляции на Youtube-канале.
13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Основы классического танца. Пор де бра». Мастер-класс для детей, имеющих хореографические навыки.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.30-14.00 Анонс литературного квиза «По страницам любимых книг»,
приуроченный к Международному дню детской книги (2 апреля). В игровой форме ребята смогут проверить свои знания русской литературы. Литературный квиз проводится по двум возрастным категориям:
обучающиеся 12-14 лет;
обучающиеся 15-18 лет.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.00-15.00 Дайджест «Конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности». Путеводитель по наиболее востребованным творческим конкурсам естественнонаучной направленности.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.00-15.00 Классные встречи. Online-стрим с Молчановым Михаилом Юрьевичем, старшим преподавателем кафедры переводоведения и
межкультурной коммуникации ФГБУ ВО ТО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
художественным переводчиком школы перевода В. Баканова
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.
15.00-15.20 Играем дома с пользой: быстро, просто, весело. Интерактивное занятие для детей дошкольного возраста 5-6 лет и родителей.
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе
15.00-16.00 Час психолога.Психологический тренинг
Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.
15.00-16.00 Мастер-класс «Программирование мобильных устройств»
Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»
Трансляции на Youtube-канале.
16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим по изготовлению космического челнока в программе Fusion 360
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
17.00-18.00 Мастер-класс: «Для чего нужен Photoshop». Путеводитель по профессиям, связанный с программой AdobePhotoshop.
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по мастер-классу по изготовлению поздравительной открытки ветерану в смешанной технике (полуобъемная аппликация, оригами, квиллинг)
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе
11.20-12.00 Online-стрим «Уроки выживания советы от туристов». Мастер-класс «Уроки выживания советы от туристов»
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.
12.00-13.00 Кейс AdobeIllustrator. Мастер-класс «Основы работы с AdobeIllustrator». Обучающиеся 12-18 лет.
Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции на сайте.
13.00–13.30 Online-стрим «Промежуточное подведение итогов по челленджам». Online-стрим с педагогом-организаторам по
промежуточному итогу челенджей:
- машины голдберга «Я у мамы инженер»
- «Теперь я знаю больше».
- «Хайп: миф или реальность»
Организатор: Детский технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
13.00–13.30 Подведение предварительных итогов акции «Я восхищаюсь
красотой Земли». Анализ участия обучающихся ТО в акции.
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
13.00–13.30 Занятие по английскому язык «Гласные буквы
английского языка. Открытый и закрытый слог». Для дошкольников
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе
13.00-13.40 Мастер- класс 3В – моделирование и 3D- печать
Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.
13.40-14.00 Видео экскурсия по экспозиции Квант-музея
Организатор: Детский технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
14.00-15.00 Кейс «Анализ витаминов». Предлагается исследование и анализ существующих витаминно-минеральных комплексов;
Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе
14.00-15.00 Региональный челлендж «Тульский край РДШ». Подведение итогов челленджа среди активистов РДШ
Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.
14.30-15.30 Жизненная успешность - взгляд с разных сторон. Разговор с психологом
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
15.00-16.00 Час психолога
Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.
16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим «Памятный знак ко Дню космонавтики.
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»
Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.
17.00-18.00 Мастер-класс по технике коллаж. Запись видео мастер-класса по рисованию Тульского Кремля в технике коллаж.
Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.