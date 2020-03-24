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Дистанционный проект «Каникулы-онлайн»

Дистанционный проект «Каникулы-онлайн»

С 23 по 27 марта для жителей Тулы и области запущен региональный дистанционный проект «Каникулы-онлайн».

Школьникам и их родителям открыт свободный доступ к различным онлайн-ресурсам, благодаря чему можно не выходя из дома принять участие в различных мастер-классах и тренингах, стать участником увлекательных квестов, посетить выставки и концерты, узнать много всего нового и интересного!

Публикуем полное расписание.

24 марта

10.00−10.45 Мастер-класс по актерскому мастерству «Отработка
приемов взаимодействия на сцене». Для детей среднего школьного возраста.

Необходимые материалы: удобная одежда, обувь, стул
Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС"
Трансляции занятий проводятся в ВК-сообществе

11.00−12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике оригами и открытки с использованием масляного мелка и акварели.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД"
Трансляция занятий и список необходимых материалов доступны в ВК-сообществе.

11.20−12.00 Викторина «Загадки природы Тульского края». Online-консультация по участию в викторине «Загадки природы Тульского края"

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляция на Youtube-канале.

12.00−12.45 Мастер-класс по ИЗО «Ночной город. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.

Необходимые материалы: бумага, краски акварель, карандаш простой, ластик, кисти, мелки восковые.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляция в ВК-сообществе.

12.00−13.30 Online-консультирование «Как люди с аутизмом воспринимают мир», приуроченное к Дню аутизма.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.00−13.40 Online-стрим «Создавай миры». Лекция на тему: «Что такое виртуальная реальность? Для чего она нужна? Видео
обзор программ для ее создания»

Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.

13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Руки как выразительное средство в хореографическом искусстве». Мастер-класс для детей, имеющих
хореографические навыки

Необходимые материалы: одежда для хореографии, балетки

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.40-14.10 Онлайн-викторина «И значит нам нужна одна Победа…»

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции в ВК-сообществе.

14.00-15.00 Дайджест «Экологические технологии» от производства и строительства до воспитания и просвещения. Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с экологическими проблемами.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.

14.00-15.00 Классные встречи.  Online-стрим с Соловьевым Михаилом
Олеговичем, артистом Тульской областной филармонии им И. А. Михайловского, солистом фольклорного ансамбля «Услада», педагогом

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.

15.00-16.00 Час психолога. Психологический тренинг

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.

16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка
простейшей игры» («Танки»). Часть 2. Работа с объектами. Движение. Интерактив пользователя.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

17.00-18.00 Мастер-класс: «Знак Победы в 3D». Запись видео мастер-класса по рисованию Знака Победы в программе Fusion 360

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»
Детский технопарк.
Трансляции на Youtube-канале.

25 марта

10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «Открытка ветерану». Мастер-класс для детей младшего школьного возраста.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в технике скрапбукинг и соленое тесто.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции и список необходимых материалов в ВК-сообществе.

11.00-11.30 Виртуальная экскурсия в музей вычислительной техники колледжа. Рассматривается история развития вычислительной техники.

Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции в ВК-сообществе.

11.20- 12.00 Online-стрим «Узлы в туризме и в быту». Мастер-класс «Узлы в туризме и в быту»

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.

12.00-12.45 Мастер-класс по ИЗО «На дне морском. Нетрадиционные техники рисования». Для младших школьников.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.00-13.40 Online-стрим Что такое «3D моделирование».Знакомство с устройством и работой 3D принтера.

Организатор: Мобильный технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.

13.30-14.00 Мульти-викторина «PROздоровье», приуроченная к Всемирному Дню охраны здоровья (7 апреля). Задания разработаны с использованием
программного материала по предметам «Окружающий мир», «Биология»,
«Ботаника», «Экология». Большинство вопросов проиллюстрировано

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.40-14.10 Онлайн-викторина с элементами мастер- класса «Маленькие секреты большой химии».

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.

14.00-15.00 Кейс «Как приручить дрожжи». Рассматриваются способы получения дрожжей в домашних условиях

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции на сайте.

14.00-15.00 Классные встречи Online-стрим с Абрамовым Андреем
Николаевичем, артист-кукловод, помощник главного режиссера Тульского
государственного театра кукол

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.

14.00-14.45 Мастер-класс по хореографии «Баланс в
джазовом танце». Мастер-класс для детей, имеющих
хореографические навыки. Необходимые материалы: Одежда для хореографии, балетки.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

15.00-16.00 Час психолога Психологический тренинг.

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.

15.00-16.00 Online-стрим по изготовлению модели, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»
Трансляции на Youtube-канале.

15.00 Психологическая подготовка подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Тренинг.

Организатор: МБУ ДО «Центр
Трансляции в ВК-сообществе.

16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка
простейшей игры.» («Танки»). Часть 3.  Создание игры

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

17.00-18.00 Мастер-класс: «Сборка Тульского Кремля
из конструктора Lego в 3D на компьютере». Запись видео сборки 3D-модели Тульского кремля в программе Legodigitaldizigner.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

26 марта

10.00-10.45 Мастер-класс по аппликации «К празднику!» Для детей младшего школьного возраста.

Организатор:  МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе
 

11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану в техниках квиллинг и правополушарное рисование.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции и список необходимых материалов для занятия в ВК-сообществе.

11.00-11.30 Видео-экскурсия «Перфокарта: назад в будущее». Рассматривается история возникновения перфокарты – носителя информации для ввода и хранения данных в ЭВМ. Обучающиеся 12-18 лет.

Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции на Youtube-канале.

11.20-12.00 Викторина «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков». Online-консультация по участию в викторине «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков».

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.

12.00-12.40 Мастер- класс Плетение из бумажной лозы.

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.
 

12.00-12.45 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пряники Тульские...». Для детей младшего школьного возраста

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.00-13.40 Online-стрим Блоковое программирование для начинающих.

Организатор: мобильный технопарк «Кванториум».
Трансляции на Youtube-канале.
 

13.00-13.45 Мастер-класс по хореографии «Основы классического танца. Пор де бра». Мастер-класс для детей, имеющих хореографические навыки.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.
 

13.30-14.00 Анонс литературного квиза «По страницам любимых книг»,
приуроченный к Международному дню детской книги (2 апреля). В игровой форме ребята смогут проверить свои знания русской литературы. Литературный квиз проводится по двум возрастным категориям:
обучающиеся 12-14 лет;
обучающиеся 15-18 лет.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.
 

14.00-15.00 Дайджест «Конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности». Путеводитель по наиболее востребованным творческим конкурсам естественнонаучной направленности.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.

14.00-15.00 Классные встречи. Online-стрим с Молчановым Михаилом Юрьевичем, старшим преподавателем кафедры переводоведения и
межкультурной коммуникации ФГБУ ВО ТО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
художественным переводчиком школы перевода В. Баканова

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.

15.00-15.20 Играем дома с пользой: быстро, просто, весело. Интерактивное занятие для детей дошкольного возраста 5-6 лет и родителей.

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе

15.00-16.00 Час психолога.Психологический тренинг

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.

15.00-16.00 Мастер-класс «Программирование мобильных устройств»

Организатор: ГПОУ ТО «ДКИТ»
Трансляции на Youtube-канале.

16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим по изготовлению космического челнока в программе Fusion 360

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.


17.00-18.00 Мастер-класс: «Для чего нужен Photoshop». Путеводитель по  профессиям, связанный с программой AdobePhotoshop.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ» Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

27 марта


11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану». Online-стрим по мастер-классу по изготовлению поздравительной открытки ветерану в смешанной технике (полуобъемная аппликация, оригами, квиллинг)

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе

11.20-12.00 Online-стрим «Уроки выживания советы от туристов». Мастер-класс «Уроки выживания советы от туристов»

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Трансляции на Youtube-канале.

12.00-13.00 Кейс AdobeIllustrator. Мастер-класс «Основы работы с AdobeIllustrator». Обучающиеся 12-18 лет.

Организатор: ГПОУ ТО «ТЭК»
Трансляции на сайте.

13.00–13.30 Online-стрим «Промежуточное подведение итогов по челленджам». Online-стрим с педагогом-организаторам по
промежуточному итогу челенджей:

  • машины голдберга «Я у мамы инженер»
  • «Теперь я знаю больше».
  • «Хайп: миф или реальность»

Организатор: Детский технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
 

13.00–13.30 Подведение предварительных итогов акции «Я восхищаюсь
красотой Земли». Анализ участия обучающихся ТО в акции.

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе.

13.00–13.30 Занятие по английскому язык «Гласные буквы
английского языка. Открытый и закрытый слог». Для дошкольников

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе

13.00-13.40 Мастер- класс 3В – моделирование и 3D- печать

Организатор: ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
Трансляции на сайте.

13.40-14.00 Видео экскурсия по экспозиции Квант-музея

Организатор: Детский технопарк «Кванториум»
Трансляции на Youtube-канале.
 

14.00-15.00 Кейс «Анализ витаминов». Предлагается исследование и анализ существующих витаминно-минеральных комплексов;

Организатор: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Трансляции в ВК-сообществе

14.00-15.00 Региональный челлендж «Тульский край РДШ». Подведение итогов челленджа среди активистов РДШ

Организатор: ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
Трансляции в ВК-сообществе.

14.30-15.30 Жизненная успешность - взгляд с разных сторон. Разговор с психологом

Организатор: МБУ ДО «Центр ППСС»
Трансляции в ВК-сообществе.

15.00-16.00 Час психолога

Организатор: ГОУ ДО ТО «Помощь»
Трансляции на Youtube-канале.

16.00-17.00 Мастер-класс по 3D-моделированию. Online-стрим «Памятный знак ко Дню космонавтики.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ»
Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

17.00-18.00 Мастер-класс по технике коллаж. Запись видео мастер-класса по рисованию Тульского Кремля в технике коллаж.

Организатор: Структурное подразделение ГПОУ ТО «АМТ». Детский технопарк
Трансляции на Youtube-канале.

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
24 марта 2020, вторник
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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25 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
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1 июня, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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