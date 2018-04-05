Выходные в Туле: 6-8 апреля

На этих выходных пройдет первый чемпионат смешанного единоборства, в кино выходит боевик с Брюсом Уиллисом и фильм об отпуске по-президентски.

На этих выходных основной площадкой станет стадион «Арсенал». Там пройдут чемпионат по смешанному единоборству, День спринта и футбольный матч. По традиции, будет много концертов и весенних вечеринок, интересных выставок и праздничных мероприятий в честь Пасхи. В кино выходит боевик с Брюсом Уиллисом и фильм об отпуске по-президентски.

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Концерты

КДЦ "Азот"

Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

6 апреля, пятница, 19:00

Цена: 400 р.

Неизменный хедлайнер ведущих рок-фестивалей группа «Кукрыниксы» завершает свою творческую деятельность. В честь этого события в рамках большого прощального гастрольного тура они выступят на сцене Новомосковского КДЦ «Азот». Поклонники группы смогут услышать все любимые хиты, созданные за двадцать лет творчества.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

7 апреля, суббота, 19:00

Цена: от 900 р.

Tomas Mraz, представитель музыкального течения neo R'n'B, отправляется в большой гастрольный тур по стране. В эту субботу он выступит на сцене M2, чтобы растопить ваши оледеневшие за зиму сердца своими романтическими композициями.

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

6 апреля, пятница, 19:00

Цена: от 800 р.

Ярослав Сумишевский имеет много талантов — он певец, музыкант и телеведущий. На сцене ГКЗ артист представит свою новую концертную программу «Исповедь». Поклонники услышат много новых и ярких песен Ярослава — полюбившиеся и самые популярные композиции.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

6 апреля, пятница, 20:00

Вход свободный.







Приходите в пятницу поддержать локальную сцену. Mazzltoff — молодой претенциозный музыкант из Тулы, который стремится занять новую нишу в отечественном авангарде. Его музыку можно сравнить с творчеством группы "Аквариум", Элиотт Смита, Джеффа Бакли.

В клубе

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

6 апреля, пятница, 22:00

Цена: 100 р.





В пятницу состоится вечеринка электроэклектики от пионеров британской хип-хоп/электро сцены, культового музыкального лейбла Ninja Tune. Музыка, завоевавшая сердца меломанов всего мира, будет играть в «Типографии» всю ночь.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

7 апреля, суббота, 22:00

Цена: 200 р., вход свободный по списку в комментариях официальной группы.





Вечеринка от тульских диджеев Александра Минаева и Евгения Борзова в свободном музыкальном формате. Не обязательно приходить в купальнике, но готовьтесь танцевать всю ночь.

"Мёд", культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

8 апреля, воскресенье, 21:00

Стоимость: 100 р., для девушек вход свободный.







Клуб устраивает серию весенних вечеринок, на которых вас ждут лучшие российские хиты в клубной обработке. Ответственные за музыкальную часть dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet Человек с микрофоном — Strong. Гостей ждёт ночь сумасшествий и яркого отдыха.

Детям

"Рубикон"

Тула, ул. Епифанская, 54

6 апреля, пятница, 18:30

Вход свободный по предварительной записи.





Преподаватели академии «Рубикон» раскроют секреты популярности youtube-блогеров и расскажут о том, как создать свой канал в популярной сети. Гости узнают несколько приемов, которые помогут привлечь подписчиков на канал, востребованные темы на youtube и популярных блогеров-детей, чьи каналы смотрят миллионы.

Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

7 апреля, суббота, 11:00

Цена: от 100 р.





Театр «Эрмитаж» представил свою современную интерактивную версию по мотивам знаменитого произведения А. С. Пушкина . По признанию актеров, так им удалось «попасть на одну волну» с современным поколением школьников. В спектакле вы услышите современные бит-бокс ритмы, речитатив в стиле рэп и увидите современные гаджеты у помощников-сказочников.

Спорт

"Арсенал", Манеж

Тула, пр. Ленина, 87

7−8 апреля, суббота-воскресенье, 11:00

Вход свободный.







На манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоятся поединки смешанных единоборств Чемпионата и первенства ЦФО среди юношей. Мероприятия такого высокого уровня пройдут в Туле впервые. В соревнованиях примут участие 200 спортсменов.

«Арсенал», Манеж

Тула, Ленина пр-т, д.87

6 апреля, пятница 15:00

Вход свободный





В легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» пройдет ежегодное спортивное событие — «День спринта». В соревнованиях будут участвовать лучшие спортсмены Тульской области по итогам зимнего сезона. В четырех возрастных группах разыграют 24 комплекта медалей.

«Арсенал», центральный стадион

Тула, проспект Ленина, 87

8 апреля, воскресенье, 17:00







На Центральном стадионе после небольшого перерыва состоится 25-й тур Чемпионата России по футболу между командами «Арсенал» и «Уфа». Приходите поболеть.

События

«Ирландец», паб

Тула, улица Вильямса, 14

6−7 апреля, пятница-суббота, 20:00

Цена: 200 р.





На этих выходных рок-коллективы из Тулы, Москвы и Ростова-на-Дону будут соревноваться в отборе за право участвовать в ежегодном фестивале «Свои». На сцене выступят группы «Скафандр и бабочка», River bridge, Nevesna и др. Специальный гость — хедлайнеры фестиваля «Антиматерия» и Disco-RD.

«РИО», торгово-развлекательный центр

Тула, улица Пролетарская, 22-а

8 апреля, воскресенье, 13:00

Вход свободный, предзаказ — 2000 р.

На ярмарке будут представлены товары: манга, бижутерия, сумки, значки, фигурки, печатная продукция, кошельки и все, что можно придумать с вашим любимым аниме, а также j rock, k-pop, Японией. Также можно будет приобрести атрибутику по играм, сериалам и фильмам.



У всех желающих есть возможность сделать предзаказ за час до официального открытия ярмарки. Для этого нужно приобрести специальные купоны номиналом 50 р. и 150 р.

Выставки

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

6 апреля, пятница, 17:00, 7−8 апреля, суббота-воскресенье, 11:00

Вход на вернисаж свободный.

Проект 365 зародился на просторах социальных сетей. По правилам, участники должны ежедневно публиковать по одной своей зарисовке в современной технике скетчинга. Это быстрый рисунок, для которого главное — «поймать момент», увидеть хороший вид или композицию, быть внимательным и творческим.

На выставке будут представлены работы трёх художниц, героями их зарисовок становились пассажиры метро или автобуса, посетители театра или кафе, растения и животные, город и архитектура.

Богородицкий дворец-музей и парк

Богородицк, территория парка, дом № 1, Дворец-музей и парк

6 апреля, пятница, 15:00

7−8 апреля, суббота-воскресенье, 10:00

Цена: 50 р.





Тульский мастер Сергей Сошнев представит экспозицию своих работ из капа. Это нарост, который возникает на месте интенсивно появляющихся на дереве спящих почек. Кап - очень твёрдый материал, который плохо поддаётся обработке. Его древесина имеет замысловатый рисунок текстуры, это позволяет сделать из него изящные декоративные изделия. Выставка разместится в экспозиционном пространстве «Винный погреб» в цокольной части дворца.

Лекции

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

6 апреля, пятница, 17:00

Вход свободный





В рамках лекции вы узнаете об истории уникальных памятников русского оборонного зодчества. Лекцию прочтёт заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова.

Историко-мемориальный музей Демидовых

Тула, улица Демидовская, 9

6−8 апреля, пятница-воскресенье, 10:00

Цена: 150 р.





Музей создал аналог знаменитой телевизионной игры, в которой игрокам предстоит отвечать на вопросы об истории знаменитого рода Демидовых. В поисках ответов придётся заглянуть в XVII век и даже самим открыть усыпальницу Демидовых.

Театр

Тульский камерный драматический театр

Тула, улица Дзержинского, 8

6 апреля, пятница, 19:00

Цена: 350 р.





Спектакль тульского режиссера Алексея Басова по знаменитой пьесе Александра Володина «Пять вечеров». В пять вечеров, описанных драматургом, перед персонажами вновь оживают надежды и мечты, которые они не успели или не смогли реализовать, но жизнь готова дать им второй шанс.

Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

7 апреля, суббота, 19:00

Цена: 350 р.





На выходных состоится ещё один спектакль по мотивам знаменитого произведения. Основой спектакля стали сюжеты трёх произведений Шукшина: «Микроскоп», «Сапожки» и «Бессовестные».

Сочный народный язык, непредсказуемые повороты сюжета, яркая профессиональная игра актеров, необычный взгляд на детали и их трактовка позволяет зрителю не только расслабиться и от души повеселиться, но и понять суть сатиры Шукшина.

Пасхальные праздники

Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

8 апреля, воскресенье, 12:00

Подробности: 8−910−589−77−96

В честь светлого праздника музей проводит акцию «Пасхальное дерево». Каждый участник до 8 апреля может принести в музей украшенное яйцо с прикреплённой петелькой. В день праздника музей готовит особую программу: мастер-класс по тряпичной кукле, театрализованное представление и в 14:00 все желающие смогут прийти нарядить пасхальное дерево украшенными яйцами.

Тульские древности, музейно-выставочный центр

Тула, проспект Ленина, 47

8 апреля, воскресенье, 13:00

Вход свободный

Музей приглашает семейные группы с детьми познакомиться с народными традициями весенних праздников и вспомнить некоторые из детских игр. Завершит весенний праздничный хоровод и мастер-класс. Вместе мы сделаем пасхальных птичек из ткани.

Дом Волконского, Ясная Поляна

Ясная Поляна, Музей-усадьба «Ясная Поляна»

7 апреля, суббота, 11:00, 13:00

Стоимость: 400 р.

«Ясная Поляна» приглашает отпраздновать Пасху. Вы узнаете, как отмечали праздник в усадьбе, научитесь играть в народные пасхальные игры, а также сможете сами раскрасить пасхальное яйцо с использованием особой народной символики и зашифровать в нем поздравление своим близким. В завершение занятия все переместятся в Кучерскую избу. Там хозяйка расскажет о традициях пасхального стола и угостит чаем с яснополянским куличом.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На экраны выходит продолжение детектива о расследовании убийств в селе Диканька «Гоголь. Вий». В этой части жертвой Всадника должна стать возлюбленная Гоголя Лиза. Хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.

Цена: от 120 р.

Сегодня состоялась премьера боевика с Брюсом Уиллисом в главной роли «Жажда смерти». Полиция не в силах справиться с отморозками на улицах. Они сбиваются в хорошо вооруженные банды и дают отпор правоохрнителям. Одна из таких банд жестоко расправилась с семьей главного героя. Добропорядочный семьянин превращается в машину для убийства после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды.

Цена: от 120 р.

В массовый прокат вышла комедия «Каникулы Президента». История о том, как однажды Президент решил отправиться на каникулы в одиночестве и в неформальной обстановке пообщаться с народом. Для маскировки он воспользовался услугами гримёра и стал похож на некого Валерия, который скрывается в санатории от коллекторов. Герои остроумно высказались по всем актуальными российским проблемам, а в кадре вы увидите все красоты нашей страны.

Цена: от 120 р.