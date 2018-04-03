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Нарядим Пасхальное дерево вместе

Нарядим Пасхальное дерево вместе

До 8 апреля принесите в музей расписанное пасхальное яйцо. Оно может быть выполнено в любой технике, но защищено от атмосферных воздействий и иметь петельку, чтобы его можно было повесить на дерево.

На Пасху сотрудники музея приготовили для взрослых и маленьких посетителей увлекательную программу:

  • 12:00 — мастер-класс по тряпичной кукле «Пасхальная голубка» (Стоимость участия — 120 руб. с человека);
  • 13:00 — игровое театрализованное занятие «Праздник Праздников» с традиционными играми и чаепитием. (Стоимость участия — 100 руб. с человека);
  • 14:00 — акция «Пасхальное дерево». Мы украсим пасхальными яйцами яблоню перед музеем. Участие в акции бесплатное!


Справки по телефонам: 8 (4872)35 — 40 — 53; 8−910−589−77−96 (Юлия)

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
8 апреля 2018, воскресенье
12:00
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