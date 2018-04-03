Нарядим Пасхальное дерево вместе
До 8 апреля принесите в музей расписанное пасхальное яйцо. Оно может быть выполнено в любой технике, но защищено от атмосферных воздействий и иметь петельку, чтобы его можно было повесить на дерево.
На Пасху сотрудники музея приготовили для взрослых и маленьких посетителей увлекательную программу:
- 12:00 — мастер-класс по тряпичной кукле «Пасхальная голубка» (Стоимость участия — 120 руб. с человека);
- 13:00 — игровое театрализованное занятие «Праздник Праздников» с традиционными играми и чаепитием. (Стоимость участия — 100 руб. с человека);
- 14:00 — акция «Пасхальное дерево». Мы украсим пасхальными яйцами яблоню перед музеем. Участие в акции бесплатное!
Справки по телефонам: 8 (4872)35 — 40 — 53; 8−910−589−77−96 (Юлия)
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
8 апреля 2018, воскресенье
12:00