Сказка о рыбаке и рыбке

Необычное прочтение и современное музыкальное оформление вызвали бурю восторга у ребятишек, отдыхающих в санатории-профилактории «Тонус плюс» на Парковом проезде в Новомосковске. Конечно, нельзя сказать, что режиссер-постановщик сохранил весь авторский текст классической сказки — спектакль изобилует современными бит-бокс ритмами, речитативом в стиле рэп, наличием современных гаджетов у дополнительных героев — помощников-сказочников.

Однако тем самым актерам «Эрмитажа» удалось попасть на «одну волну» с современным поколением младших школьников, и ребята активно участвовали в интерактивных моментах постановки. Таким образом, как и сообщалось ранее, традиция выездных спектаклей «Эрмитажа» в новомосковский санаторий-профилакторий, была продолжена.