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Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о рыбаке и рыбке

Необычное прочтение и современное музыкальное оформление вызвали бурю восторга у ребятишек, отдыхающих в санатории-профилактории «Тонус плюс» на Парковом проезде в Новомосковске. Конечно, нельзя сказать, что режиссер-постановщик сохранил весь авторский текст классической сказки — спектакль изобилует современными бит-бокс ритмами, речитативом в стиле рэп, наличием современных гаджетов у дополнительных героев — помощников-сказочников.

Однако тем самым актерам «Эрмитажа» удалось попасть на «одну волну» с современным поколением младших школьников, и ребята активно участвовали в интерактивных моментах постановки. Таким образом, как и сообщалось ранее, традиция выездных спектаклей «Эрмитажа» в новомосковский санаторий-профилакторий, была продолжена.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Тел.:
25 февраля 2017, суббота
11:00
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