Как мы покатались на Шерегеше

Оценить один из самых популярных горнолыжных курортов страны приехали журналисты со всей России.

«Слобода» побывала на одном из крупнейших горнолыжных курортов Шерегеш в Кемеровской области и оценила инфраструктуру базы вместе с журналистами из 37 городов.



Сделать селфи и отправить его друзьям можно даже с голово­кружительной высоты.

Шерегеш уже не первый год входит в рейтинг самых популярных мест катания в России. Несмотря на то, что он несколько меньше на слуху по сравнению с Розой Хутор и Эльбрусом, тем не менее именно Шерегеш по статистике является самым посещаемым: красивейшие места с уникальным микроклиматом и уникальным снегом-пухляком за год привлекают к себе около миллиона туристов. Все дело в длинном горнолыжном сезоне: здесь катаются с ноября по май.



«Слобожанки» Светлана Колоскова и Диана Еремина покорили склоны Шерегеша.



В зону катания входят четыре вершины, основная из которых — гора Зеленая. Когда мы поднимались на нее в первый раз, новички судорожно хватались за поручни, а опытные катальщики доставали телефоны, чтобы заснять эту неземную красоту, и сразу делились ею в соцсетях. К слову, мобильный интернет работает быстро. А экстремалы-фрирайдеры, которые катаются там, куда даже йети не ходит, и оттуда ведут прямые трансляции — скорость позволяет.



А некоторым даже посчастливилось сфотографироваться с йети!

На Шерегеше отлично развита инфраструктура для отдыха: более 50 отелей вокруг, много кафе, ресторанчиков, караоке, проходят концерты звезд и фестивали.

Благодаря таким развлечениям по вечерам не скучно: световой день здесь короткий, и уже в 5 часов вечера лыжники и сноубордисты отдыхают, ходят по заведениям и вечеринкам. Кстати, в апреле здесь пройдет традиционный GrelkaFest — спуск с горы в купальниках: каждый год он собирает огромное количество участниц.

Шерегеш покорил нас удивительной красотой, поисками йети, морем адреналина — от этих горных весенних каникул остались такие впечатления, которыми нельзя не поделиться! Кстати, на отдыхе мы пользовались связью от Tele2. Кстати, на отдыхе мы пользовались связью от Tele2.

Этот оператор «накрыл» курортную зону высокоскоростным 4G, и мы оставались на связи даже на подъёмниках вершины горы Зеленая и во время экскурсии на Поклонный крест на горе Курган. При этом максимальная скорость передачи данных здесь доходит до 100 Мбит/с.



Как нам рассказали на пресс-конференции, отдыхающие уже оценили новые возможности – с начала зимнего сезона через сеть Tele2 на курорте прошло более 15 Тб интернет-трафика. Этого хватило бы на отправку примерно 30 млн фотографий в Instagram.

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Дмитрий Кромский

- Нам важно, чтобы абоненты Tele2 могли комфортно пользоваться мобильным интернетом не только у себя дома, но и в путешествиях. Теперь в сибирских горнолыжных поездках туляки смогут отправлять селфи в соцсети прямо во время спуска!