АнимеЯрмарка

Ярмарка, организованная интернет-магазином «Аками», пройдёт на цокольном этаже ТРЦ «РИО».



На выставке будут представлены товары: манга, бижутерия, сумки, значки, фигурки, печатная продукция, кошельки и все, что можно придумать с вашим любимым аниме, а также j rock, k-pop, Японией.

Также вы сможете приобрести атрибутику по играм, сериалам и фильмам.

У всех желающих есть возможность сделать предзаказ за час до официального открытия ярмарки. Для этого нужно приобрести специальные купоны номиналом 50Р. и 150Р.

13.00−14.00 можно будет оформить предзаказ

14.00−15.00 вход по предзаказам и купонам