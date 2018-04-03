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АнимеЯрмарка

АнимеЯрмарка

Ярмарка, организованная интернет-магазином «Аками», пройдёт на цокольном этаже ТРЦ «РИО».

На выставке будут представлены товары: манга, бижутерия, сумки, значки, фигурки, печатная продукция, кошельки и все, что можно придумать с вашим любимым аниме, а также j rock, k-pop, Японией.
Также вы сможете приобрести атрибутику по играм, сериалам и фильмам.

У всех желающих есть возможность сделать предзаказ за час до официального открытия ярмарки. Для этого нужно приобрести специальные купоны номиналом 50Р. и 150Р.

13.00−14.00 можно будет оформить предзаказ
14.00−15.00 вход по предзаказам и купонам


с 15.00 до 17:00 — вход свободный.

Где и когда?
РИО, торгово-развлекательный центр
Тула, улица Пролетарская, 22а
8 апреля 2018, воскресенье
13:00
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