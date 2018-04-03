Весенний хоровод народных праздников

Пасха считается главным христианским праздником, поводом для которого стали спасительные страдания и воскресение Иисуса Христа. Спустя неделю после Пасхи празднуется день, называемый Красной горкой. Обычно рано утром, когда заря окрашивает небо в красивые розовые, оранжевые, лиловые краски, парни и девушки, дети, выходили на высокое место и кликали весну. Завершал череду весенних праздников День Святой Троицы, в который храмы и дома украшали ветвями березы — самого почитаемого дерева на Руси.

Дети были активными участниками всех празднеств. У них существовал свой мир подвижных игр, забав, которые развивали ловкость, быстроту движений, приучали к сообразительности. Ещё 30−40 лет назад многие игры были знакомы и современной молодежи. Во дворах собиралась ребятня, которая кричалками и закличками зазывала друг друга поиграть.

Приглашаем семейные группы с детьми познакомиться с народными традициями весенних праздников и вспомнить некоторые из детских игр. Завершит весенний праздничный хоровод мастер-класс. Вместе мы сделаем пасхальных птичек из ткани.

Вход свободный.