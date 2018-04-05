Чемпионат и Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству ММА

На манеже Центрального стадиона «Арсенал» впервые состоятся поединки Чемпионата ММА и первенства ЦФО среди юношей. В соревнованиях примут участие 200 спортсменов. Тулу будут представлять многократные победители и призёры турниров.

7 апреля в 11:00 состоится торжественное открытие соревнований, а в 11:30 начнутся первые поединки.

8 апреля состоятся полуфинальные и финальные поединки. Завершит мероприятие церемония награждения победителей.



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