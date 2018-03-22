Каникулы президента

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 29.03.2018

Режиссер: Илья Шерстобитов

Актеры: Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Гоша Куценко, Кирилл Васильев, Роза Хаируллина, Дмитрий Дибров, Роман Попов, Владимир Носик

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 105 мин

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…