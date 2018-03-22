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Каникулы президента

Каникулы президента

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 29.03.2018
 
Режиссер:
Илья Шерстобитов
  
Актеры:
Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Гоша Куценко, Кирилл Васильев, Роза Хаируллина, Дмитрий Дибров, Роман Попов, Владимир Носик
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

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