Каникулы президента
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 29.03.2018
Режиссер:
Илья Шерстобитов
Актеры:
Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Гоша Куценко, Кирилл Васильев, Роза Хаируллина, Дмитрий Дибров, Роман Попов, Владимир Носик
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
105 мин
Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…
Сегодня
|12:10
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|16:10
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|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
Завтра
|12:10
|Киносити
|16:10
|Киносити
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
31 марта, суббота
|12:10
|Киносити
|16:10
|Киносити
|19:10
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|20:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
1 апреля, воскресенье
|12:10
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|16:10
|Киносити
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
5 апреля, четверг
|00:10
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Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:10
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:10
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
00:10
31 марта, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:10
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
00:10
1 апреля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:10
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
00:10
2 апреля, понедельник
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
00:10
3 апреля, вторник
|Киносити
|
12:10
16:10
20:00
00:10
4 апреля, среда
|Киносити
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12:10
16:10
20:00
00:10
5 апреля, четверг
|Киносити
|
00:10