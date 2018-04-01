RUбилово
Лучшие российские хиты в клубной обработке. Окунись в ночь сумасшествий и настоящего отдыха. Ждем всех с отличным настроением и улыбкой на лице.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet Человек с микрофоном — Strong.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: 100Р., для девушек вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
1 апреля 2018, воскресенье
21:00
8 апреля 2018, воскресенье
21:00
15 апреля 2018, воскресенье
21:00
22 апреля 2018, воскресенье
21:00
29 апреля 2018, воскресенье
21:00