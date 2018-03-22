Гоголь. Вий
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 05.04.2018
Режиссер:
Егор Баранов
Актеры:
Олег Меньшиков, Александр Петров, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Сергей Бадюк, Екатерина Бурлакова
Жанр:
детектив, мистика
Продолжительноcть:
98 мин
Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.
Сегодня
Завтра
7 апреля, суббота
8 апреля, воскресенье
9 апреля, понедельник
10 апреля, вторник
11 апреля, среда
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
10:00
16:20
20:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:20
20:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:20
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
16:20
20:40
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:20
20:40
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:20
20:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
10:00
16:20
20:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:20
20:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
16:20
20:40
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:20
20:40
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:20
20:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05
7 апреля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
10:50
17:10
21:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
17:10
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:20
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
01:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
17:10
21:30
|Киреевский ГДК
|
10:50
17:10
21:30
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:50
17:10
21:30
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05
8 апреля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
10:50
17:10
21:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
17:10
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:20
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
01:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
17:10
21:30
|Киреевский ГДК
|
10:50
17:10
21:30
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:50
17:10
21:30
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05
9 апреля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
16:20
20:40
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:20
20:40
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:20
20:40
10 апреля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
16:20
20:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:20
20:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
16:20
20:40
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:20
20:40
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:20
20:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05
11 апреля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
12:30
14:20
18:30
20:15
|Алмаз Синема
|
10:00
11:55
13:50
15:45
17:40
19:35
21:30
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
16:20
20:40
|ДК Белёва
|
10:00
16:20
20:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
16:20
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:20
20:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:20
20:40
|Киносити
|
10:10
11:10
13:15
14:25
15:20
17:25
18:40
19:30
21:35
23:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
16:20
20:40
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:20
20:40
|Октябрь
|
11:10
13:10
14:30
18:00
20:00
21:20
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:10
18:30
20:20
22:20
|Синема Стар
|
14:00
17:15
19:00
22:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:20
20:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
10:30
16:40
21:05