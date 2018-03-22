афиша
афиша
Регистрация
Гоголь. Вий

Гоголь. Вий

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.04.2018
 
Режиссер:
Егор Баранов
  
Актеры:
Олег Меньшиков, Александр Петров, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Сергей Бадюк, Екатерина Бурлакова
  
Жанр:
детектив, мистика
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.

Купить билет
Сегодня
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 ДК Белёва
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Алмаз Синема
10:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
11:10 Киносити
11:10 Октябрь
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Синема Стар
14:00 Химик (Ефремов)
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 ДК Белёва
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Стрела (Дубна)
16:40 Юность (Узловая)
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Победа (Новомосковск)
18:30 Азот (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Химик (Ефремов)
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Белёва
20:40 Киреевский ГДК
20:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:40 Стрела (Дубна)
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:20 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
Завтра
10:00 ДК Белёва
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Алмаз Синема
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 ДК Белёва
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Стрела (Дубна)
16:40 Юность (Узловая)
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Химик (Ефремов)
19:30 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Белёва
20:40 Киреевский ГДК
20:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:40 Стрела (Дубна)
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:20 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
00:00 Синема Стар
7 апреля, суббота
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Алмаз Синема
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
10:50 ДК Белёва
10:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 Киреевский ГДК
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 Стрела (Дубна)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:40 Юность (Узловая)
17:10 ДК Белёва
17:10 Киреевский ГДК
17:10 Стрела (Дубна)
17:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Химик (Ефремов)
19:30 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:20 Октябрь
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:30 Алмаз Синема
21:30 ДК Белёва
21:30 Киреевский ГДК
21:30 Стрела (Дубна)
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
00:00 Синема Стар
01:10 Киносити
8 апреля, воскресенье
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
10:50 ДК Белёва
10:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 Киреевский ГДК
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 Стрела (Дубна)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:40 Юность (Узловая)
17:10 ДК Белёва
17:10 Киреевский ГДК
17:10 Стрела (Дубна)
17:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Химик (Ефремов)
19:30 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:20 Октябрь
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:30 ДК Белёва
21:30 Киреевский ГДК
21:30 Стрела (Дубна)
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
00:00 Синема Стар
01:10 Киносити
9 апреля, понедельник
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Алмаз Синема
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Киреевский ГДК
20:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:40 Стрела (Дубна)
21:20 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
10 апреля, вторник
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 ДК Белёва
16:40 Юность (Узловая)
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Химик (Ефремов)
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Киреевский ГДК
20:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Стрела (Дубна)
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:40 ДК Белёва
20:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Октябрь
21:20 Химик (Ефремов)
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
11 апреля, среда
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 ДК Белёва
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Химик (Ефремов)
10:30 Юность (Узловая)
11:10 Октябрь
11:10 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:10 Химик (Ефремов)
12:30 Азот (Новомосковск)
13:10 Октябрь
13:15 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Синема Стар
14:10 Победа (Новомосковск)
14:20 Азот (Новомосковск)
14:25 Киносити
14:30 Октябрь
15:20 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:50 Химик (Ефремов)
16:20 ДК Тепло-Огаревский район
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Стрела (Дубна)
16:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 ДК Белёва
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:40 Юность (Узловая)
17:15 Синема Стар
17:25 Киносити
17:40 Химик (Ефремов)
17:40 Алмаз Синема
18:00 Октябрь
18:30 Азот (Новомосковск)
18:30 Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Химик (Ефремов)
19:30 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:15 Азот (Новомосковск)
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 ДК Тепло-Огаревский район
20:40 Киреевский ГДК
20:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:40 Стрела (Дубна)
20:40 ДК Белёва
20:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:05 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:20 Октябрь
21:30 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Стар
22:20 Победа (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:25 Алмаз Синема
23:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.