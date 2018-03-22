Гоголь. Вий

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 05.04.2018

Режиссер: Егор Баранов

Актеры: Олег Меньшиков, Александр Петров, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Сергей Бадюк, Екатерина Бурлакова

Жанр: детектив, мистика

Продолжительноcть: 98 мин

Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.