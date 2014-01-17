Бессовестные

Лирическая комедия по рассказам В. М. Шукшина о жизни в глубинке России во второй половине 20 века. Истории, которые как лакмусовая бумажка, выявили и отношение государства к человеку, и корни нашей национальной самобытности, и проблему любви и одиночества. Сочный народный язык, непредсказуемые повороты сюжета, яркая профессиональная игра актеров.

Режиссёр-постановщик: Е. Королева

Костюмы: Н. Николаевна

Действующие лица и исполнители:

Андрей Ерин, Сергей Духанин — В. Цветков

Зоя Ерина, Клава Духанина — Е. Сушкина

Серега Маров, «Рашпиль» — А. Кондрашкин

Продавщица — С. Калашникова

Отавиха Полищиха — М. Салькова, Г. Косицина

Учительница, Зойка — Т. Бурякова

Емельян Егорыч Глухов — Н. Колтышев, А. Кондрашкин

Почтальонша, Буфетчица — А. Морозова

Ольга Сергеевна Малышева, Груша Духанина — Е. Королева

Младшая — А. Морозова

Кибякин — Н. Колтышев

350 Р.