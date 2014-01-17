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Бессовестные

Бессовестные

Лирическая комедия по рассказам В. М. Шукшина о жизни в глубинке России во второй половине 20 века. Истории, которые как лакмусовая бумажка, выявили и отношение государства к человеку, и корни нашей национальной самобытности, и проблему любви и одиночества. Сочный народный язык, непредсказуемые повороты сюжета, яркая профессиональная игра актеров.

Режиссёр-постановщик: Е. Королева

Костюмы: Н. Николаевна

Действующие лица и исполнители:
Андрей Ерин, Сергей Духанин — В. Цветков
Зоя Ерина, Клава Духанина — Е. Сушкина
Серега Маров, «Рашпиль» — А. Кондрашкин
Продавщица — С. Калашникова
Отавиха Полищиха — М. Салькова, Г. Косицина
Учительница, Зойка — Т. Бурякова
Емельян Егорыч Глухов — Н. Колтышев, А. Кондрашкин
Почтальонша, Буфетчица — А. Морозова
Ольга Сергеевна Малышева, Груша Духанина — Е. Королева
Младшая — А. Морозова
Кибякин — Н. Колтышев

350 Р.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Тел.:
9 февраля 2017, четверг
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