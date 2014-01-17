Бессовестные
Лирическая комедия по рассказам
Режиссёр-постановщик: Е. Королева
Костюмы: Н. Николаевна
Действующие лица и исполнители:
Андрей Ерин, Сергей Духанин — В. Цветков
Зоя Ерина, Клава Духанина — Е. Сушкина
Серега Маров, «Рашпиль» — А. Кондрашкин
Продавщица — С. Калашникова
Отавиха Полищиха — М. Салькова, Г. Косицина
Учительница, Зойка — Т. Бурякова
Емельян Егорыч Глухов — Н. Колтышев, А. Кондрашкин
Почтальонша, Буфетчица — А. Морозова
Ольга Сергеевна Малышева, Груша Духанина — Е. Королева
Младшая — А. Морозова
Кибякин — Н. Колтышев
350 Р.