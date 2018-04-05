Туляки выбрали три лучших салона красоты

С 05 марта по 05 апреля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие лучшие салоны красоты в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят за покупками для своих малышей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 05 апреля. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал салон «Овация» — он набрал 1333 голоса!

Второе место и 1008 голосов получил салон «Хамелеон».

Третье место и 964 голоса туляки отдали салону «Амальфи».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание салона.

Салоны, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг салонов красоты Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.