Александр Ильин возвращается домой в Ленинград спустя 17 лет.

На дворе 1950-е годы, позади у него война, сталинские лагеря, впереди — неизвестность. В пять вечеров, описанных драматургом, перед персонажами вновь оживают надежды и мечты, которые они не успели или не смогли реализовать, но жизнь готова дать им второй шанс. Именно любовь, любимый человек помогают главному герою вернуть утраченную веру в свои силы, в возможность изменить ход судьбы и исполниться надеждой в отношении общего будущего.

Режиссер-постановщик — Алексей Басов

Сценография — Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Алексей Басов

Художник по свету — Андрей Шехватов

Аранжировка песни «Миленький ты мой» — Лариса Козлова

Действующие лица и исполнители:

Ильин — Роман Палилионис

Тамара — Елена Басова

Слава — Максим Старцев

Катя — Светлана Шовковая

Зоя — Светлана Соболева

Тимофеев — Алексей Басов

Билеты от 350 Р.