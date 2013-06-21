Пять вечеров
Александр Ильин возвращается домой в Ленинград спустя 17 лет.
На дворе 1950-е годы, позади у него война, сталинские лагеря, впереди — неизвестность. В пять вечеров, описанных драматургом, перед персонажами вновь оживают надежды и мечты, которые они не успели или не смогли реализовать, но жизнь готова дать им второй шанс. Именно любовь, любимый человек помогают главному герою вернуть утраченную веру в свои силы, в возможность изменить ход судьбы и исполниться надеждой в отношении общего будущего.
Режиссер-постановщик — Алексей Басов
Сценография — Татьяна Матус
Музыкальное оформление — Алексей Басов
Художник по свету — Андрей Шехватов
Аранжировка песни «Миленький ты мой» — Лариса Козлова
Действующие лица и исполнители:
Ильин — Роман Палилионис
Тамара — Елена Басова
Слава — Максим Старцев
Катя — Светлана Шовковая
Зоя — Светлана Соболева
Тимофеев — Алексей Басов
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