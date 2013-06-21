афиша
афиша
Регистрация
Пять вечеров

Пять вечеров

Александр Ильин возвращается домой в Ленинград спустя 17 лет.

На дворе 1950-е годы, позади у него война, сталинские лагеря, впереди — неизвестность. В пять вечеров, описанных драматургом, перед персонажами вновь оживают надежды и мечты, которые они не успели или не смогли реализовать, но жизнь готова дать им второй шанс. Именно любовь, любимый человек помогают главному герою вернуть утраченную веру в свои силы, в возможность изменить ход судьбы и исполниться надеждой в отношении общего будущего.

Режиссер-постановщик — Алексей Басов

Сценография — Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Алексей Басов

Художник по свету — Андрей Шехватов

Аранжировка песни «Миленький ты мой» — Лариса Козлова

Действующие лица и исполнители:
Ильин — Роман Палилионис
Тамара — Елена Басова
Слава — Максим Старцев
Катя — Светлана Шовковая
Зоя — Светлана Соболева
Тимофеев — Алексей Басов

Билеты от 350 Р.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
8 января 2017, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика