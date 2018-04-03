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Стражи столетий

Стражи столетий

Величественные кремли Великого Новгорода и Пскова, великолепная Ивангородская крепость – древние свидетели славных событий в истории нашего Отечества.

В рамках лекции вы узнаете об истории строительства и становления уникальных памятников русского оборонного зодчества, а также об архитектурных особенностях крепостей северо-западных рубежей древней Руси. Лекцию прочтёт заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
6 апреля 2018, пятница
17:00
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