Стражи столетий

Величественные кремли Великого Новгорода и Пскова, великолепная Ивангородская крепость – древние свидетели славных событий в истории нашего Отечества.

В рамках лекции вы узнаете об истории строительства и становления уникальных памятников русского оборонного зодчества, а также об архитектурных особенностях крепостей северо-западных рубежей древней Руси. Лекцию прочтёт заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова.

Вход свободный.