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Как стать популярным ютубером

Как стать популярным ютубером

Компьютерная академия проводит бесплатный мастер-класс "Как стать популярным ЮТУБЕРОМ и раскрутить свой Youtube-канал?" На лекции вы узнаете:
• 5 шагов для создания своего YouTube-канала 
• Как собрать подписчиков на свой канал – 7 убойных приемов 
• 7 самых горящих тем, которыми вы можете заняться в YouTube 
• 10 youtube-каналов детей, которых смотрят миллионы

После мастер-класса организаторы проведут экскурсию по Академии, покажут все тонкости учебного процесса и ответят на все опросы, связанные с IT-образованием для детей!   

Вход свободный.

Регистрация он-лайн: goo.gl/Ukcy1K

Где и когда?
Рубикон
Тула, ул. Епифанская, 54
1 марта 2018, четверг
18:30
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