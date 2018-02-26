Как стать популярным ютубером
Компьютерная академия проводит бесплатный мастер-класс "Как стать популярным ЮТУБЕРОМ и раскрутить свой Youtube-канал?" На лекции вы узнаете:
• 5 шагов для создания своего YouTube-канала
• Как собрать подписчиков на свой канал – 7 убойных приемов
• 7 самых горящих тем, которыми вы можете заняться в YouTube
• 10 youtube-каналов детей, которых смотрят миллионы
После мастер-класса организаторы проведут экскурсию по Академии, покажут все тонкости учебного процесса и ответят на все опросы, связанные с IT-образованием для детей!
Вход свободный.
Регистрация он-лайн: goo.gl/Ukcy1K
Где и когда?
Тула, ул. Епифанская, 54
1 марта 2018, четверг
18:30