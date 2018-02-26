Компьютерная академия проводит бесплатный мастер-класс "Как стать популярным ЮТУБЕРОМ и раскрутить свой Youtube-канал?" На лекции вы узнаете:

• 5 шагов для создания своего YouTube-канала

• Как собрать подписчиков на свой канал – 7 убойных приемов

• 7 самых горящих тем, которыми вы можете заняться в YouTube

• 10 youtube-каналов детей, которых смотрят миллионы



После мастер-класса организаторы проведут экскурсию по Академии, покажут все тонкости учебного процесса и ответят на все опросы, связанные с IT-образованием для детей!

Вход свободный.

Регистрация он-лайн: goo.gl/Ukcy1K