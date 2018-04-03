Праздников праздник
Посетители познакомятся с традициями празднования Пасхи на Руси и узнают историю возникновения величайшего из христианских праздников.
Вы узнаете, как отмечали Пасху в Ясной Поляне, научитесь играть в народные пасхальные игры, а также сможете сами раскрасить пасхальное яйцо с использованием особой народной символики и зашифровать в нем поздравление своим близким.
В завершении занятия все переместятся в Кучерскую избу, хозяйка которой расскажет о традиционных блюдах пасхального стола и угостит вас чаем с яснополянским куличом.
Количество билетов ограничено! Забронировать билеты на программу можно по телефону +7 (487-51) 76-110
Стоимость: 400Р.
Где и когда?
Ясная Поляна, Музей-усадьба «Ясная Поляна»
7 апреля 2018, суббота
11:00
7 апреля 2018, суббота
13:00
14 апреля 2018, суббота
11:30
14 апреля 2018, суббота
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14 апреля 2018, суббота
14:30