Праздников праздник

Посетители познакомятся с традициями празднования Пасхи на Руси и узнают историю возникновения величайшего из христианских праздников.

Вы узнаете, как отмечали Пасху в Ясной Поляне, научитесь играть в народные пасхальные игры, а также сможете сами раскрасить пасхальное яйцо с использованием особой народной символики и зашифровать в нем поздравление своим близким.



В завершении занятия все переместятся в Кучерскую избу, хозяйка которой расскажет о традиционных блюдах пасхального стола и угостит вас чаем с яснополянским куличом.

Количество билетов ограничено! Забронировать билеты на программу можно по телефону +7 (487-51) 76-110

Стоимость: 400Р.