Mazzltoff — молодой претенциозный музыкант из Тулы, который стремится занять новую нишу в отечественном авангарде. Его творчество многогранно: это эмоциональная фолк-музыка, песни, отсылающие к произведениям поэтов-песенников, яркие гитарные композиции в стиле американской рок-музыки. Его музыку можно сравнить с творчеством группы Аквариум, Элиотт Смита, Джеффа Бакли. Приходите послушать и поддержать локальную сцену.



Вход свободный.