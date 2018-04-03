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Mazzltoff

Mazzltoff

Mazzltoff — молодой претенциозный музыкант из Тулы, который стремится занять новую нишу в отечественном авангарде. Его творчество многогранно: это эмоциональная фолк-музыка, песни, отсылающие к произведениям поэтов-песенников, яркие гитарные композиции в стиле американской рок-музыки. Его музыку можно сравнить с творчеством группы Аквариум, Элиотт Смита, Джеффа Бакли. Приходите послушать и поддержать локальную сцену.


Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 апреля 2018, пятница
20:00
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