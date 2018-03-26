Кукрыниксы. Прощальный тур

Масштабный гастрольный тур «Кукрыниксов» осенью 2017 года и весной 2018 посвящены двадцатилетию творческой деятельности коллектива. По окончании юбилейного тура группа «Кукрыниксы» завершает и свой творческий путь.

Творческие замыслы Алексея Горшенёва найдут своё продолжение в рамках нового проекта «ГОРШЕНЁВ», подробнее о котором будет объявлено позднее.



За двадцать лет истории коллектива было много разных ярких концептуальных работ, среди которых не только полноформатные альбомы, но и двойная сольная пластинка «Горшенёв-Есенин», посвящённая великому поэту. Песни группы из года в год становились народными хитами, а сами «Кукрыниксы» - неизменными хэдлайнерами ведущих рок-фестивалей страны.

Стоимость: 400Р.