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Кукрыниксы. Прощальный тур

Кукрыниксы. Прощальный тур

Масштабный гастрольный тур «Кукрыниксов» осенью 2017 года и весной 2018 посвящены двадцатилетию творческой деятельности коллектива. По окончании юбилейного тура группа «Кукрыниксы» завершает и свой творческий путь.

Творческие замыслы Алексея Горшенёва найдут своё продолжение в рамках нового проекта «ГОРШЕНЁВ», подробнее о котором будет объявлено позднее.   

   
За двадцать лет истории коллектива было много разных ярких концептуальных работ, среди которых не только полноформатные альбомы, но и двойная сольная пластинка «Горшенёв-Есенин», посвящённая великому поэту. Песни группы из года в год становились народными хитами, а сами «Кукрыниксы» - неизменными хэдлайнерами ведущих рок-фестивалей страны.

Стоимость: 400Р.

Где и когда?
КДЦ Азот
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
6 апреля 2018, пятница
19:00
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