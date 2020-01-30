Выходные в Туле: 31 января – 2 февраля

Выходные обещают быть очень разнообразными — аниме-фестиваль, сеансы психоаналитики, концерт акустики и электрики, стриптиз, нашествие лемуров, картины Марка Шагала и шанс выиграть форму «Арсенала».

Фестивали

Когда: 1 февраля, суббота, начало сценической программы – в 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500−1200 р.

В Городском концертном зале пройдет 9-й Тульский аниме-фестиваль Yuki no Odori. Это традиционный зимний аниме-фестиваль в Туле, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной. Тема этого фестиваля звучит так Houkago Snowball Time или «Снежки после занятий»!

В программе ярмарка мультифандомной атрибутики, комиксов, фигурок, значков, японских сладостей, дефиле косплееров, выступления караокеров, танцевальные постановки и музыкальные композиции, а также конкурс AMV, арта, фото- и видеокосплея.

На фестивале будет три локации: сцена, холл 1-го этажа и холл 2-го этажа.

Концерты

Когда: 31 января, пятница, начало акустической программы — 19.00, 1 февраля, суббота, начало электрической программы — 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: два дня — 1400 р., акустический концерт — 700 р., электрический концерт — 900 р.

На сцене клуба Backstage пройдет юбилейный концерт группы «Бригадный подряд». 35-летний юбилей группа решила отмечать с размахом. Музыканты представят две программы: 31 января — акустическую и 1 февраля — электрическую. В программе все хиты и даже немного больше, чем обычно! Билеты лучше покупать заранее. Проверено 35-летним опытом — потом можно не успеть.

Когда: 1 февраля, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525-025

В Harat's pub можно будет услышать хиты знаменитого Оззи Осборна и Black Sabbath в живом исполнении. На сцене выступит московская кавер-группа OzzRebelz с настоящим роком и любимыми песнями Великого и Ужасного OZZY.

Когда: 2 февраля, воскресенье, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500 р.

В «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента терменвокс Петр Термен.

В 1919 году советский изобретатель Лев Термен создал терменвокс — электромузыкальный инструмент, при игре на котором управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

Психологические сессии

Психологический фестиваль в «Типографии»

Трехдневный курс гештальт-терапии от Московского гештальт института

Когда: 1−2 февраля, суббота-воскресенье, 13.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 1000 р. за два дня фестиваля.

В «Типографии» пройдет психологический фест для тех, кто хочет узнать больше об отношениях. Участникам расскажут, как люди выбирают партнёров, почему отношения могут не складываться и какие существуют сценарии отношений с партнёром.



Фестиваль подойдет для новичков и тех, кто уже знаком с психологией и психотерапией. В программе лекции и мастер-классы, интерактивы и экспресс-консультации с психологами.

Когда: 31 января, пятница, 16.00−20.00, 1−2 февраля, суббота-воскресенье, 10.00−18.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85, подробнее после предварительной записи

Цена: стоимость трехдневной сессии — 6000 р. Действует предварительная запись по телефону +7 (977) 903-36-10 или через E-mail lobanov56@mail.ru.



В Likerka Loft пройдет трехдневный курс гештальт-психологии от терапевтов Московского гештальт института. Гештальт-терапия — это метод, который помогает научиться управлять своими эмоциями и качественно улучшить отношения с окружающими благодаря проработке своих внутренних конфликтов. Программа Владимира Лобанова и Ирины Карнеевой в равной степени подойдет как психологам и медицинским работникам, так и обычным людям, которые желают разобраться со своими эмоциями, мешающими получать удовольствие от жизни.

Вечеринки

Когда: 1 февраля, суббота, 21.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

Цена: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00

Пройдите «ночную терапию» в развлекательном ночном клубе «Мёд». В программе ничего лишнего, только все, что нужно для хорошего отдыха — горячие треки от диджеев Vodoleu, Jeen, Pasha Jet, шоу с ведущим и стриптиз.

События

Когда: 1 февраля, суббота, 11.00−16.00, показательное кормление лемуров — 14.30

Где: Тульский областной экзотариум, Тула, улица Первомайская, 13-а, к. 10 (новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: 100−300 р.

В субботу Тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в увлекательное путешествие по «Лемурленду».

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой в игре по маршрутным листам. На пути их ждут сложнейшие испытания.

Также участники научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на показательном кормлении хвостатого короля Мадагаскара и его свиты, а также узнают множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных.

На первом этаже для посетителей будет работать аквагрим, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр».

Когда: 31 января, пятница, 18.00.

Где: Тула, ул. Первомайская, 12, магазин «Букварь».

Вход свободный.

Писательница встретится с читателями и презентует свою новую книгу «Горлов тупик». На встрече вас ждет дружественная атмосфера, интересное общение, автограф-сессия, фото с автором. Готовьте вопросы и хорошее настроение!

Выставки

Когда: 31 января – 2 февраля, пятница-воскресенье, 10.00 (до 22 марта)

Где: Тульский музей изобразительных искусств

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: взрослые – 200 руб., пенсионеры РФ — 100 руб., студенты (очная форма обучения) — 100 руб., до 16 лет — бесплатно.

На этой неделе открылась выставка картин Марка Шагала. Посетителям будут представлены иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и к Библии. «Мёртвые души» — самое начало пути, первое сотрудничество с Амбруазом Волларом, известнейшим издателем.

Выставка предоставлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery, известной проектами высокой художественной ценности и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем. Экспозиция сформирована из собственной коллекции галереи и личного собрания одного из самых известных российских коллекционеров Марка Башмакова.

Когда: 1 февраля, суббота, открытие – в 16.00, встреча с директором Международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом» Мариной Фоменко – 16.00-18.00

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: на открытие вход свободный, далее взрослые – 200 руб., пенсионеры РФ/студенты (очная форма обучения) – 100 руб., до 16 лет – бесплатно.

В Тульском музее изобразительных искусств открывается новый проект видеовыставок совместно с фестивалем видеоарта «Сейчас&Потом». Первая выставка называется «Modus Operandi/на плаву», что в переводе с латинского означает образ действия и манеру поведения людей. Представленное на выставке видео было снято на набережной Шэньчжэня — одного из самых технологичных городов мира и центра электронной промышленности Китая. В этой точке новый цифровой мир встречается со старым.

Театр

Когда: 1 февраля, суббота, 20.00

Где: «Барабан», независимая театральная компания, творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, Центральный переулок 20

Цена:500 р. бронирование мест по ссылке.

В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьерный спектакль «Лилит» от московского танцевального проекта «Солянка».

Женщина вынуждена постоянно наблюдать за собой. Ее собственный образ себя почти всегда пребывает с ней. Всё, чем она является и что делает, она оценивает с позиции того, как это выглядит в глазах мужчины, и именно так определяется то, что обычно называется успехом в жизни. Ее собственное ощущение себя вытесняется оценочным суждением ее в глазах другого…

Спорт

Когда: 1 февраля, суббота, 10.00

Где: искусственный каток Детского конькобежного спорта, Тула ул. М. Горького, 18.

Вся информация по тел.: 34−42−08, 8−953−425−16−84.

1 февраля в Туле, как и во многих других городах России, пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту. Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 7 до 70 лет, достаточно иметь при себе любые коньки. Участники преодолеют две дистанции – 50 м и 300 м – и получат сувениры от Министерства спорта РФ.

Когда: 31 января, пятница, 18.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры Евразийской лиги баскетбола. Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сразится с командой «Борисфен» из Белоруссии. На игре состоится розыгрыш игровой формы «Арсенала», принять участие в котором сможет любой желающий.

Когда: 31 января, пятница, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, Центральный переулок, 18

Требуется предварительная регистрация по ссылке или по тел. 8 (953) 181−25−86 (Устинова Татьяна).

В «Октаве» пройдет первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука среди молодежи «Аrchery 0.1». Для участия не требуется отдельной спортивной подготовки или опыта участия в подобных мероприятиях.



В программе мероприятия знакомство со спортивными играми,

стрельба из безопасного лука, дартс, корнхолл и ладерболл. Для всех гостей и участников будет проведен мастер-класс с представлением спортивного снаряжения, правил, основных механизмов и тактик каждой из указанных спортивных дисциплин, после чего мероприятие перейдет в активную фазу турнира между всеми участниками.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российский фантастический фильм со страшным названием «Кома». Главный герой – архитектор находится в коме после автомобильной аварии. Он попадает в причудливый и странный мир с такими же людьми, оказавшимися в коме. В этом мире в одном месте располагаются реки, песчаные барханы и ледники, а различные известные нам законы физики и материального мира с лёгкостью нарушаются всем происходящим вокруг, потому что мир состоит из памяти каждого попавшего сюда человека. Чтобы выйти отсюда, герою нужно разобраться в себе, если, конечно, выход существует.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ детского мультфильма премьера детского мультфильма «Playmobil Фильм: Через вселенные». По сюжету Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную PLAYMOBIL®. Обеспокоенная его внезапным исчезновением старшая сестра Марла отважно отправляется на поиски.

Ее ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам. По пути она познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них Дел, красноречивый водитель передвижной закусочной; Рекс Дэшер, отважный и харизматичный секретный агент; милый робот-неудачник; экстравагантная фея-крестная и многие другие.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.