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Yuki no Odori

Yuki no Odori

В Городском концертном зале пройдет 9-й Тульский Аниме-фестиваль Yuki no Odori.

«Yuki no Odori» — это традиционный зимний Аниме-фестиваль в Туле, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной. Тема этого фестиваля звучит так Houkago Snowball Time или «Снежки после занятий»!

В программе дефиле косплееров, выступления караокеров, танцевальные постановки и музыкальные композиции, а также конкурс AMV, арта, фото- и видео-косплея.

На фестивале будет 3 локации: сцена, холл 1-го этажа и холл 2-го этажа.

Сцена. На главной сцене вас ждут: захватывающее косплей-шоу, динамичные танцы, музыкальные номера и уникальные сценические постановки-интермедии от актерского состава YnO!

Ярмарка. В холле 1-го и 2-го этажа будет проходить ярмарка с большим выбором мистического хендмейда, мультифандомной атрибутики, комиксов, фигурок, значков, японских сладостей и… И кое-что ещё!

Презентации. В холле 1-го этажа вас ждет невероятная аллея авторов-иллюстраторов и увлекательные стенды гостей фестиваля. Участники пока в секрете. :З

Игры. Также на фестивале непременно будут бесплатные игровые зоны:

— зона настольных игр на любой вкус;
— зона видео игр;
— зона Just Dance, где можно посоревноваться в танце и выиграть приз!

Фото. Вместе с этим, на всех этажах фестиваля вас ждут чарующие фотозоны! Несколько тематических фотозон мира Юно, как осколки, будут разбросаны по фестивалю, где вы сможете запечатлеть косплеи любимых персонажей, себя и своих друзей, конечно же.

И это ещё далеко не всё, что мы подготовили для вас на Yuki no Odori 9!

Стоимость: 500−1200 р.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 февраля 2020, суббота
12:00
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Касса
Жанна Бичевская
Купить билет
16 февраля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
Купить билет
1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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