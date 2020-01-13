В Городском концертном зале пройдет 9-й Тульский Аниме-фестиваль Yuki no Odori.

«Yuki no Odori» — это традиционный зимний Аниме-фестиваль в Туле, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной. Тема этого фестиваля звучит так Houkago Snowball Time или «Снежки после занятий»!

В программе дефиле косплееров, выступления караокеров, танцевальные постановки и музыкальные композиции, а также конкурс AMV, арта, фото- и видео-косплея.

На фестивале будет 3 локации: сцена, холл 1-го этажа и холл 2-го этажа.

Сцена. На главной сцене вас ждут: захватывающее косплей-шоу, динамичные танцы, музыкальные номера и уникальные сценические постановки-интермедии от актерского состава YnO!

Ярмарка. В холле 1-го и 2-го этажа будет проходить ярмарка с большим выбором мистического хендмейда, мультифандомной атрибутики, комиксов, фигурок, значков, японских сладостей и… И кое-что ещё!

Презентации. В холле 1-го этажа вас ждет невероятная аллея авторов-иллюстраторов и увлекательные стенды гостей фестиваля. Участники пока в секрете. :З

Игры. Также на фестивале непременно будут бесплатные игровые зоны:

— зона настольных игр на любой вкус;

— зона видео игр;

— зона Just Dance, где можно посоревноваться в танце и выиграть приз!

Фото. Вместе с этим, на всех этажах фестиваля вас ждут чарующие фотозоны! Несколько тематических фотозон мира Юно, как осколки, будут разбросаны по фестивалю, где вы сможете запечатлеть косплеи любимых персонажей, себя и своих друзей, конечно же.

И это ещё далеко не всё, что мы подготовили для вас на Yuki no Odori 9!

Стоимость: 500−1200 р.