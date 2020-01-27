Playmobil Фильм: Через вселенные

Страна: Франция, США, 2019

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Лино ДиСальво

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор

Жанр: мультфильм, детский, семейный, приключения

Продолжительноcть: 99 мин

Сбор в мире: $7 727 786,00

Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную PLAYMOBIL®. Обеспокоенная внезапным исчезновением брата, старшая сестра Марла отважно отправляется на его поиски. Марлу ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам. По пути она познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них Дел, оптимистичный и неугомонный водитель передвижной закусочной; Рекс Дашер, неудержимый и самовлюбленный секретный агент; чуткий и преданный робот; добрая, но своенравная фея и многие другие. Невероятные приключения помогают Марле и Чарли понять, что, невзирая на любые сложности, главное — всегда верить в себя. И тогда даже невозможное станет возможным!