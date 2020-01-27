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Playmobil Фильм: Через вселенные

Playmobil Фильм: Через вселенные

Страна:
Франция, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Лино ДиСальво
  
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор
  
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Сбор в мире:
$7 727 786,00
 

Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную PLAYMOBIL®. Обеспокоенная внезапным исчезновением брата, старшая сестра Марла отважно отправляется на его поиски. Марлу ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам. По пути она познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них Дел, оптимистичный и неугомонный водитель передвижной закусочной; Рекс Дашер, неудержимый и самовлюбленный секретный агент; чуткий и преданный робот; добрая, но своенравная фея и многие другие. Невероятные приключения помогают Марле и Чарли понять, что, невзирая на любые сложности, главное — всегда верить в себя. И тогда даже невозможное станет возможным!

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Сегодня
10:10 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:05 Киносити
18:20 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
12:00 Алмаз Синема
18:20 Киносити
1 февраля, суббота
10:10 Киносити
12:00 Алмаз Синема
18:20 Киносити
2 февраля, воскресенье
10:10 Киносити
12:00 Алмаз Синема
18:20 Киносити
3 февраля, понедельник
10:10 Киносити
18:20 Киносити
4 февраля, вторник
10:10 Киносити
18:20 Киносити
5 февраля, среда
10:10 Киносити
18:20 Киносити
Расписание на все дни
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Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
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1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1199 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Петр Термен
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2 февраля, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
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