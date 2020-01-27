Playmobil Фильм: Через вселенные
Страна:
Франция, США, 2019
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Лино ДиСальво
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, приключения
Продолжительноcть:
99 мин
Сбор в мире:
$7 727 786,00
Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную PLAYMOBIL®. Обеспокоенная внезапным исчезновением брата, старшая сестра Марла отважно отправляется на его поиски. Марлу ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам. По пути она познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них Дел, оптимистичный и неугомонный водитель передвижной закусочной; Рекс Дашер, неудержимый и самовлюбленный секретный агент; чуткий и преданный робот; добрая, но своенравная фея и многие другие. Невероятные приключения помогают Марле и Чарли понять, что, невзирая на любые сложности, главное — всегда верить в себя. И тогда даже невозможное станет возможным!
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1 февраля, суббота
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2 февраля, воскресенье
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|12:00
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:00
|Киносити
|
10:10
12:05
18:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:00
|Киносити
|
10:10
18:20
1 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:00
|Киносити
|
10:10
18:20
2 февраля, воскресенье
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12:00
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10:10
18:20
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10:10
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4 февраля, вторник
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10:10
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5 февраля, среда
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10:10
18:20
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
22 февраля, суббота 19:00
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14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽