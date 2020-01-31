выбираем мебель для кухни

Фото: Artfile.ru.

Выбираем мебель для самого теплого, уютного и душевного помещения в доме. Обзор Myslo поможет вам найти идеальный вариант для вашей кухни!

По статистике, женщина проходит по кухне 1500 км в год, а в целом за жизнь проводит на ней 18 лет! Семейные завтраки, обеды и ужины занимают 1100 часов за год – на кухне проходит значительная часть нашей жизни. И чем удобнее будет это помещение, тем приятнее на нем будет готовить каждый день и творить кулинарные шедевры к праздникам, отдыхать в кругу семьи и принимать гостей.

Мы проводим на кухне много времени и решаем на ней множество задач – хранение продуктов и посуды, приготовление пищи, поддержание чистоты и т. д. Кухонная мебель используется в интенсивном режиме, что нужно учитывать при ее выборе: она должна быть удобной, материалы – износостойкими и легкими в уходе, фурнитура – долговечной. Где найти такую мебель, мы подскажем в нашем обзоре.

Центр мебели «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»

Кухня сегодня может поспорить с гостиной за звание сердца дома. Это не просто помещение для приготовления пищи, а пространство, где можно посмотреть телевизор и поработать за ноутбуком, повеселиться с друзьями или устроить романтический вечер. Интерьер кухни становится все более многофункциональным, изысканным и респектабельным и, конечно, требует использования соответствующей мебели.

Центр мебели «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» предлагает одну из самых больших в городе коллекций кухонь в одном месте.

В огромном мебельном центре представлены кухни от 12 фабрик с разным ассортиментом по стилю, материалам и стоимости.

Это такие известные бренды, как «Дятьково Кухни», «Шатура Кухни», «Мария», «Едим дома», Palencia, «Мебельный маркет», Davita, «Кухни ЗОВ», «ТриS», «Версаль», «М-Рия», «Ель Мебель Бар».

У каждой фабрики – свой подход к дизайну, разные материалы и особенности производства.

Их мебель непохожа друг на друга, что дает покупателям бесконечное количество вариантов на выбор.

Стандартная кухня или по индивидуальным размерам, для маленькой квартиры или большого дома, бюджетная или премиальная – в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» есть кухни абсолютно на любые запросы, потребности и финансовые возможности.

Одна из главных функций любой кухни – прием пищи, поэтому неотъемлемой ее частью является столовая группа. В «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» вы найдете огромный выбор столов и стульев. Современные и классические, компактные и большие, деревянные и из стекла и металла – вариантов море, и в таком разнообразии очень просто выбрать идеальный вариант для своей кухни.

Думаете, где заказать кухню? Приезжайте в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»!

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Тула, Осиновая гора, 2.

Тел. (4872) 227-377.

Режим работы с 10.00 до 20.00.

mebelimall.ru

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Мебельные салоны «БИС»

В салонах «БИС» представлена кухни от ведущих российских мебельных фабрик и европейских производителей. Многолетний опыт работы позволил сформировать отборный ассортимент – это кухни, в которых сочетаются мировые модные тренды, практичные материалы и максимально выгодные цены.

Нужна кухня высокого качества по вашим размерам? Приходите в салоны «БИС» за кухнями «КомфортIS»! Эта российская фабрика выпускает мебель с фасадами с покрытием из шпона и эмали.

Шпон – натуральный экологичный материал, который имеет богатый выбор текстур и расцветок, возможность нанесения патины и других интересных эффектов.

Эмаль - один из самых практичных видов фасадов, легкий в уходе, стойкий к любому воздействию; на такие фасады можно нанести любые сложные фрезеровки.

Преимущество кухонь «КомфортIS» заключается и в том, что фабрика предлагает огромный выбор кухонных модулей – более 200 вариантов.

Это позволяет создать проект любых размеров, не ограничиваясь стандартами, и с точностью до миллиметра вписать мебель в ваше помещение.

Тем, кто любит натуральные материалы и стремится окружить себя экологичными вещами, салоны «БИС» предлагают кухни из массива дерева. Деревянные фасады имеют уникальный природный рисунок, выглядят солидно и дорого, а современные технологии обработки делают дерево устойчивым к воздействию влаги, механическим повреждениям, перепадам температур.

В салонах «БИС» вы найдете кухни из массива бука и ольхи от фабрики «Бора-Мебель». Такие кухни могут быть выполнены как в классическом, так и в современных стилях.

Большой выбор резных элементов, разнообразие отделок и цветовых решений позволяют создавать неповторимые композиции и встраивать мебель в любое пространство.

Кухни из массива ольхи, ясеня, дуба выпускает фабрика «Фактортех», также представлена в салонах «БИС».

Эта мебель, безупречная с точки зрения исполнения и дизайна, успешно конкурирует с итальянскими аналогами, но значительно выгоднее по цене.

Хотите найти недорогую, но качественную кухню? Обратите внимание на мебель фабрики SON&C. В производстве кухонь здесь применяют передовое немецкое оборудование и только высококачественные материалы, которые считаются лучшими на рынке.

Кухни SON&C украсят ваш дом, верой и правдой прослужат многие годы и порадуют доступной ценой. Классика и современность, различные варианты дизайна, модные детали помогут вам найти кухню, которая гармонично впишется в ваш интерьер.

В интернет-магазине «БИС» вы можете посмотреть каталог и узнать цены на кухни, а в салонах «БИС» - оценить кухни в реальной обстановке, «пощупать руками», рассчитать и заказать подходящую вам комплектацию с доставкой и сборкой.

Тула, ул. Коминтерна, 24-б.

Тула, ул. Демонстрации, 27.

Тула, пр. Ленина, 112.

с. Осиновая гора, стр. 3.

Тула, ул. Макаренко, 2.

Тула, ул. Кирова, 25-б.

пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 16.

bis-mebel.ru

Салон кухни MOSSMAN

Если вам нужна кухня нестандартных размеров или вы мечтаете об оригинальном дизайне, заказать мебель фабричного производства по индивидуальному проекту вы можете в салоне MOSSMAN.

MOSSMAN – салон одноименной мебельной фабрики, которая за 23 года работы стала признанным экспертом в создании стильных, эргономичных и функциональных кухонь. В месяц фабрика выпускает 450 эксклюзивных кухонь, которые непохожи друг на друга, - они уникальны, потому что созданы под конкретное помещение и пожелания заказчиков.

Кухни MOSSMAN могут быть выполнены в любом стиле: это элегантные классические фасады, легкая и изысканная неоклассика, которая сейчас в моде, гладкие современные фасады, брутальный лофт с фасадами под бетон и необработанное дерево, натуральный шпон или эмаль, которая считается одним из самых износостойких покрытий, – вариантов сотни, цветовая гамма огромна. Фабрика изготавливает кухни из материалов высокого качества производства Австрии, Италии и др.

Проект кухни создается по размерам вашего помещения.

Cпрятать газовую колонку, обойти выступ, заполнить нестандартный проем удобным выдвижным модулем – всё это совершенно не проблема. Кухню можно укомплектовать любой бытовой техникой по вашему выбору, от доступной до премиальной.

На кухне не обойтись без обеденной группы (если, конечно, у вас нет отдельной столовой), поэтому в салоне MOSSMAN вам сразу предложат подходящие к вашей мебели столы и стулья. А если захочется чего-то необычного, обратите внимание на такие эксклюзивные столы из спила дерева.

Столешницы могут быть сделаны из дуба или карагача, то есть очень прочные и долговечные. Можно заказать как большой обеденный стол, так и компактный журнальный столик в гостиную.

В MOSSMAN не только кухни по индивидуальному проекту, но и подход к каждому заказчику – тоже индивидуальный.

Не понимаете, сколько электрических розеток понадобится на вашей новой кухне? Спросите об этом дизайнера MOSSMAN, и он порекомендует нужное их количество и расположение для максимального комфорта.

Хотите проконсультироваться с дизайнером по интерьеру вашей кухни в целом? Когда вы выберете кухонную мебель в MOSSMAN, специалист посоветует подходящий к ней цвет стен, кухонного фартука, размер и оттенок напольной плитки.

Нет времени съездить в мебельный салон? Вы можете заказать кухню онлайн!

Присылайте на e-mail или в WhatsApp размеры вашей кухни и примеры мебели, которая вам нравится. В салоне предложат дизайн-проект, рассчитают его стоимость, и если вас всё устроит, специалист приедет к вам домой на замер и консультацию.

Тула, ул. Первомайская, 9.

Тел. 8-910-580-65-15.

a.mossman@mail.ru

Мебельная фабрика «Аванта»

Что делать, если стандартная кухня не вписывается в габариты вашей квартиры? После установки типовых шкафов могут оставаться незаполненные проемы, а так хочется применить каждый сантиметр с пользой, особенно если кухня маленькая! Оптимальное решение в такой ситуации – заказать кухню по индивидуальному проекту в компании «Аванта».

«Аванта» - это собственное производство мебели под ключ, от проекта до установки и обслуживания. Здесь создадут вашу кухню с нуля, то есть с 3D-проекта, и смонтируют у вас дома готовую мебель, которая будет радовать вас своим стильным дизайном и высоким качеством. С индивидуальным проектом вы не привязаны ни к каким шаблонам и типовым размерам и можете создать действительно кухню вашей мечты.

Кухни от фабрики «Аванта» представлены в широком разнообразии материалов – натуральное дерево, МДФ, ЛДСП.

На собственном производстве изготавливают различные виды фасадов, включая покраску эмалью – такое покрытие является самым практичным и износостойким.

Эмаль покрывает фасад полностью, и с ней вы не столкнетесь с проблемой отслоения, отхождения кромки, разбухания от влаги. Ей практически ничего не страшно. К тому же с эмалевыми фасадами вы можете выбрать любой цвет без ограничений, чтобы вписать кухню в любой дизайн-проект и различные стили интерьера. Фасады могут быть гладкими и с фрезеровками, с элементами из натурального дерева и интегрированными ручками – приходите, чтобы увидеть это разнообразие!

Фасады – это лицо кухни, они формируют интерьер помещения, влияют на настроение хозяев, и их внешний вид очень важен. Но еще большее значение имеет «внутренний мир»: ведь фасады можно заменить, когда они наскучат, а менять саму конструкцию мебели – задача хлопотная, сложная и дорогая. Поэтому в компании «Аванта» вам сразу порекомендуют такую конфигурацию и наполнение кухни, с которыми вам будет максимально удобно ее использовать.

Специалисты предложат оптимальные варианты компоновки кухонных шкафов, чтобы сократить ненужные перемещения по кухне и облегчить труд хозяйки. Посоветуют качественную фурнитуру, повышающую уровень комфорта, - в компании «Аванта» представлен большой ее выбор, от бюджетных до дорогих марок. Например, доводчики на дверцы и ящики обеспечивают плавное и бесшумное закрывание (если вы захотите перекусить ночью, вас никто не услышит и не осудит); их можно закрыть легким движением ноги, если руки заняты или испачканы. Выдвижные корзины позволят быстро найти нужную сковородку, а не вытаскивать с полки всё ее содержимое.

Выбор дизайна кухни остается на ваше усмотрение, а «Аванта» гарантирует неограниченное количество идей и возможностей, а также разные варианты оплаты, в том числе в рассрочку или кредит.