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Петр Термен

Петр Термен

В «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента терменвокс Петр Термен.

В 1919 году советский изобретатель Лев Термен создал терменвокс — электромузыкальный инструмент, при игре на котором управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.



Правнук Льва Термена Петр расскажет нам об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 февраля 2020, воскресенье
19:00
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
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