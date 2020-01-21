В «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента терменвокс Петр Термен.

В 1919 году советский изобретатель Лев Термен создал терменвокс — электромузыкальный инструмент, при игре на котором управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.







Правнук Льва Термена Петр расскажет нам об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.