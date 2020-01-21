Петр Термен
В «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента терменвокс Петр Термен.
В 1919 году советский изобретатель Лев Термен создал терменвокс — электромузыкальный инструмент, при игре на котором управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.
Правнук Льва Термена Петр расскажет нам об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 февраля 2020, воскресенье
19:00
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽