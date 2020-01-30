Ночная терапия

Пройдите «ночную терапию» в развлекательном ночном клубе «Мёд». В программе горячие треки от диджеев Vodoleu, Jeen, Pasha Jet, шоу с ведущим и стриптиз.

Стоимость: 150-200 р., девушкам вход свободный до 23.00