Ночная терапия
Пройдите «ночную терапию» в развлекательном ночном клубе «Мёд». В программе горячие треки от диджеев Vodoleu, Jeen, Pasha Jet, шоу с ведущим и стриптиз.
Стоимость: 150-200 р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
1 февраля 2020, суббота
21:00
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽