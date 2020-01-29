Игры Евразийской лиги баскетбола
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры Евразийской лиги баскетбола. Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сразится с командой «Борисфен» из Белоруссии.
На игре состоится розыгрыш игровой формы «Арсенала». Принять участие сможет любой желающий!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
31 января 2020, пятница
18:00
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽