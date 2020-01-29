В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры Евразийской лиги баскетбола. Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сразится с командой «Борисфен» из Белоруссии.

На игре состоится розыгрыш игровой формы «Арсенала». Принять участие сможет любой желающий!

Вход свободный.