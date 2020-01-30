В книжной магазине «Букварь» состоится встреча с Полиной Дашковой. Писательница презентует свою новую книгу «Горлов тупик». На встрече вас ждет дружественная атмосфера, интересное общение, автограф-сессия, фото с автором. Готовьте вопросы и хорошее настроение!

Вход свободный.