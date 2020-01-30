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Встреча с Полиной Дашковой

Встреча с Полиной Дашковой

В книжной магазине «Букварь» состоится встреча с Полиной Дашковой. Писательница презентует свою новую книгу «Горлов тупик». На встрече вас ждет дружественная атмосфера, интересное общение, автограф-сессия, фото с автором. Готовьте вопросы и хорошее настроение!

Вход свободный.

Где и когда?
Букварь, книжный магазин
Тула, ул. Первомайская, 12
31 января 2020, пятница
18:00
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Касса
Пилот
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 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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22 февраля, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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