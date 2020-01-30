Встреча с Полиной Дашковой
В книжной магазине «Букварь» состоится встреча с Полиной Дашковой. Писательница презентует свою новую книгу «Горлов тупик». На встрече вас ждет дружественная атмосфера, интересное общение, автограф-сессия, фото с автором. Готовьте вопросы и хорошее настроение!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Первомайская, 12
31 января 2020, пятница
18:00
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽