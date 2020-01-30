Лед надежды нашей

На искусственном катке ледового стадиона «Заречье» пройдут Всероссийский массовые соревнования по конькобежному спорту. В этот день во всех регионах России на лед выйдут любители конькобежного спорта.



Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 7 до 70 лет. Участники преодолеют две дистанции 50 м и 300 м и получат сувениры от Министерства спорта РФ.



Начало соревнований в 10.00. Начало регистрации участников в 09.00.

Вся информация по тел. 34−42−08, 8−953−425−16−84.