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Лед надежды нашей

Лед надежды нашей

На искусственном катке ледового стадиона «Заречье» пройдут Всероссийский массовые соревнования по конькобежному спорту. В этот день во всех регионах России на лед выйдут любители конькобежного спорта.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 7 до 70 лет. Участники преодолеют две дистанции 50 м и 300 м и получат сувениры от Министерства спорта РФ.

Начало соревнований в 10.00. Начало регистрации участников в 09.00.

Вся информация по тел. 34−42−08, 8−953−425−16−84.

Где и когда?
Детский конькобежный центр
Тула, ул. М. Горького, 14-20
1 февраля 2020, суббота
10:00
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Касса
ЯйцЫ Fаберже
Купить билет
8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
От классики до рока
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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