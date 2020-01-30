Лед надежды нашей
На искусственном катке ледового стадиона «Заречье» пройдут Всероссийский массовые соревнования по конькобежному спорту. В этот день во всех регионах России на лед выйдут любители конькобежного спорта.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 7 до 70 лет. Участники преодолеют две дистанции 50 м и 300 м и получат сувениры от Министерства спорта РФ.
Начало соревнований в 10.00. Начало регистрации участников в 09.00.
Вся информация по тел. 34−42−08, 8−953−425−16−84.
Где и когда?
Тула, ул. М. Горького, 14-20
1 февраля 2020, суббота
10:00
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽