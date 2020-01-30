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Трибьют-шоу Ozzy Osbourne

Трибьют-шоу Ozzy Osbourne

В Harat's pub можно будет услышать хиты знаменитого Оззи Осборна и Black Sabbath в живом исполнении. На сцене выступит московская кавер-группа OzzRebelz с настоящим роком и любимыми песнями Великого и Ужасного OZZY.

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525 - 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 февраля 2020, суббота
22:00
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Касса
Жанна Бичевская
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16 февраля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
Купить билет
1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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