Трибьют-шоу Ozzy Osbourne
В Harat's pub можно будет услышать хиты знаменитого Оззи Осборна и Black Sabbath в живом исполнении. На сцене выступит московская кавер-группа OzzRebelz с настоящим роком и любимыми песнями Великого и Ужасного OZZY.
Вход свободный, бронирование столов по тел. 525 - 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 февраля 2020, суббота
22:00
16 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽