Трибьют-шоу Ozzy Osbourne

В Harat's pub можно будет услышать хиты знаменитого Оззи Осборна и Black Sabbath в живом исполнении. На сцене выступит московская кавер-группа OzzRebelz с настоящим роком и любимыми песнями Великого и Ужасного OZZY.

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525 - 025