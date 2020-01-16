Психологический фест "Мужское/женское" | Т.

Для тех, кто хочет узнать больше об отношениях. Как мы выбираем партнёра? Почему отношения могут не складываться? Какие существуют сценарии отношений с партнёром?



Для тех, кто уже знаком с психологией и психотерапией, или только хочет узнать, как это работает. Лекции и мастер-классы, интерактивы и экспресс-консультации с психологами.

Билет за 1000 р. дает право прохода на оба дня фестиваля

Программа фестиваля:



| 1 февраля |



13:15 — тренинг "Знакомство с Анимой и Анимусом"

Психолог Наталья Устинова



14:30 — тренинг "Ревность в отношениях. Практика работы с МАК"

Практикующий психолог, ведущая тренингов и терапевтических групп Яна Бойкив



15:30 — перерыв на кофе-брейк



16:30 — лекция "Искажения в отношениях. Механизмы компенсации"

Психолог в области осознанности и творческого развития личности Алиса Селезнева



| 2 февраля |



13:15 — лекция "Хитрые секреты: как влюбить в себя любого"

Детский и семейный психолог Валентина Демина



14:30 — лекция с практической частью "Этапы отношений в паре: от выбора партнера до возвращения близости в угасшие семейные отношения"

Педагог-психолог, клинический психолог Лидия Коломейцева



15:30 — перерыв на кофе-брейк



16:30 — мастер-класс "Сценарии в отношениях: как найти выход из замкнутого круга"

Клинический психолог Зинаида Минутина