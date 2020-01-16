Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
Для тех, кто хочет узнать больше об отношениях. Как мы выбираем партнёра? Почему отношения могут не складываться? Какие существуют сценарии отношений с партнёром?
Для тех, кто уже знаком с психологией и психотерапией, или только хочет узнать, как это работает. Лекции и мастер-классы, интерактивы и экспресс-консультации с психологами.
Билет за 1000 р. дает право прохода на оба дня фестиваля
Программа фестиваля:
| 1 февраля |
13:15 — тренинг "Знакомство с Анимой и Анимусом"
Психолог Наталья Устинова
14:30 — тренинг "Ревность в отношениях. Практика работы с МАК"
Практикующий психолог, ведущая тренингов и терапевтических групп Яна Бойкив
15:30 — перерыв на кофе-брейк
16:30 — лекция "Искажения в отношениях. Механизмы компенсации"
Психолог в области осознанности и творческого развития личности Алиса Селезнева
| 2 февраля |
13:15 — лекция "Хитрые секреты: как влюбить в себя любого"
Детский и семейный психолог Валентина Демина
14:30 — лекция с практической частью "Этапы отношений в паре: от выбора партнера до возвращения близости в угасшие семейные отношения"
Педагог-психолог, клинический психолог Лидия Коломейцева
15:30 — перерыв на кофе-брейк
16:30 — мастер-класс "Сценарии в отношениях: как найти выход из замкнутого круга"
Клинический психолог Зинаида Минутина