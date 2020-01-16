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Психологический фест "Мужское/женское" | Т.

Психологический фест "Мужское/женское" | Т.

Для тех, кто хочет узнать больше об отношениях. Как мы выбираем партнёра? Почему отношения могут не складываться? Какие существуют сценарии отношений с партнёром?

Для тех, кто уже знаком с психологией и психотерапией, или только хочет узнать, как это работает. Лекции и мастер-классы, интерактивы и экспресс-консультации с психологами.

Билет за 1000 р. дает право прохода на оба дня фестиваля

Программа фестиваля:

| 1 февраля |

13:15 — тренинг "Знакомство с Анимой и Анимусом"
Психолог Наталья Устинова

14:30 — тренинг "Ревность в отношениях. Практика работы с МАК"
Практикующий психолог, ведущая тренингов и терапевтических групп Яна Бойкив

15:30 — перерыв на кофе-брейк

16:30 — лекция "Искажения в отношениях. Механизмы компенсации"
Психолог в области осознанности и творческого развития личности Алиса Селезнева

| 2 февраля |

13:15 — лекция "Хитрые секреты: как влюбить в себя любого"
Детский и семейный психолог Валентина Демина

14:30 — лекция с практической частью "Этапы отношений в паре: от выбора партнера до возвращения близости в угасшие семейные отношения"
Педагог-психолог, клинический психолог Лидия Коломейцева

15:30 — перерыв на кофе-брейк

16:30 — мастер-класс "Сценарии в отношениях: как найти выход из замкнутого круга"
Клинический психолог Зинаида Минутина

 

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Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 февраля 2020, суббота
13:00
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2 февраля 2020, воскресенье
13:00
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Касса
Жанна Бичевская
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16 февраля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
Купить билет
1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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